PP y Vox registran una moción conjunta con propuestas de la plataforma contra la ZBE de Torrelavega

PP y Vox han registrado este martes una moción conjunta en el Ayuntamiento de Torrelavega en la que recogen la petición de crear una Comisión Especial que trabaje con todas las formaciones de la Corporación la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y valore las propuestas registradas por la plataforma ciudadana 'Salvar Torrelavega de una ZBE Ruinosa'.

Los portavoces de ambos grupos en el municipio, Miguel Ángel Vargas (PP) y Roberto García Corona (Vox), han dado a conocer esta mañana su iniciativa acompañados por el líder de la plataforma, el comerciante Ángel Herreros, y por el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC), Miguel Rincón.

Como han explicado, el objetivo de la moción es “unir los puntos de vista de diferentes grupos políticos y de la sociedad” respecto al establecimiento de la ZBE “por el bien de la ciudad y de su futuro comercial”.

Además, quieren “dar voz y participación” a los vecinos y comerciantes y que el equipo de Gobierno municipal (PRC-PSOE) dé “marcha atrás en un proyecto que han cerrado desde Alcaldía sin la participación que prometieron”, pues ya se ha remitido a los grupos el expediente directamente para votar “sin opción a intervenir en su elaboración”.

De hecho, está previsto que el proyecto de ZBE se apruebe inicialmente mañana en la Comisión de Movilidad y Urbanismo y se lleve para su ratificación al próximo Pleno.

El portavoz del PP ha dicho que el equipo de Gobierno “tiene que tener altura de miras”, tratar de acercar posturas con los grupos de la oposición y recoger las demandas “razonables” que está trasladando la sociedad civil sobre la implantación de la ZBE.

Desde el partido han advertido que no se trata de la postura concreta de unos concejales, sino que “sólo hace falta dar una vuelta por las calles de la ciudad y comprobar cuántos carteles contrarios” a la propuesta del Ayuntamiento hay en los comercios, que “responden a un movimiento social, no político”.

En la misma línea, el concejal de Vox ha acusado al alcalde, Javier López Estrada (PRC), de querer implantar una medida “deprisa y corriendo, sin ningún consenso y que tendrá graves consecuencias para los ciudadanos”.

Para García Corona, la ZBE es “una medida ideológica innecesaria promovida desde fuera de nuestro municipio, que nada tiene que ver con los intereses reales de los torrelaveguenses poniendo en riesgo nuestra prosperidad y calidad de vida”.

En este sentido, ha destacado que los datos de calidad del aire reflejan que Torrelavega ha reducido las emisiones “en un 62% en los últimos años, muy por debajo de los niveles exigidos por la UE y confirmando unos valores óptimos”.

PROPUESTA “EN LAS ANTÍPODAS”

Desde la plataforma 'Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa', Ángel Herreros ha lamentado que la ordenanza elaborada por el Ayuntamiento para implantar la ZBE ha “sorprendido” al colectivo, ya que se les trasladó que sería “muy flexible” y no creen que haya sido así.

De hecho, ha explicado que la propuesta encargada a la empresa Doymo ya estaba “en las antípodas” de la presentada por los comerciantes, y la que ha elaborado finalmente el Consistorio “es mucho más”. Por ejemplo, la de la empresa proponía implantar esta medida de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00, y el equipo redactor del Consistorio lo amplía a las 24 horas los 365 días del año.

También ha lamentado que las exenciones se contemplan para permitir el acceso a la ciudad a los no residentes “no son suficientes”, además de que se trata de una ordenanza “genérica que no recoge la idiosincrasia de Torrelavega”.

“No se ha tenido ningún tipo de empatía”, ha denunciado el portavoz de la Plataforma, que anoche volvió a pedir al Ayuntamiento que no se aplique esta normativa hasta que no estén construidos los aparcamientos disuasorios proyectados en la ciudad y que no coincida su implantación con las obras del soterramiento, pues cree que todo ello va a hacer perder “millones de euros”.