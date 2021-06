El PRC defiende el discurso "en positivo" de Revilla frente a las "malas noticias" que esperaba la oposición

Hernando critica el "tono" del PP y cree que con ese discurso ni conseguirá ganar las elecciones ni gobernar Cantabria

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

El PRC ha defendido el discurso "en positivo" pero "sin lanzar las campañas al vuelo" hecho por el presidente de Cantabria y líder del partido, Miguel Ángel Revilla, en el Debate sobre el estado de la región y considera que la oposición "no ha entendido nada" porque esperaba "malas noticias".

El portavoz parlamentario de los regionalistas, Pedro Hernando, también ha defendido en su intervención en este debate la actuación del Gobierno para hacer frente a esta pandemia y considera que "lo ha hecho razonablemente bien".

Por ello, ha criticado que los grupos de la oposición, en sus intervenciones, afirme que el Gobierno no ha hecho "nada" en esta crisis sanitaria cuando el bipartito PRC-PSOE ha puesto en marcha medidas para apoyar a las empresas y a los ciudadanos y que el PP no aplicó en la anterior crisis.

Al igual que la actuación del Gobierno, los regionalistas creen que la comunidad autónoma va "razonablemente bien" en lo sanitario y va a ir "razonablemente bien" en lo económico y en lo público.

Hernando ha dedicado una parte de su discurso a criticar la intervención de la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, y su "tono" y le ha augurado que con ese dircurso "ni va a ganar las elecciones ni va a gobernar Cantabria".

Por otra parte, el portavoz de los regionalistas también ha aludido a la colaboración del Estado con Cantabria que, a su juicio, ha avanzado "con luces y algunas sombras".

Entre esas "sombras", ha aludido a la "inadmisible" postura del Ministerio para la Transición Ecológica en relación a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE). Ya Revilla avanzó esta mañana que el Gobierno está dispuesto a acudir "a todas las instancias judiciales" y emplear "todos los cauces que están en su mano" para frenar esa "aberración".

También ha indicado que el Gobierno regional no ha tenido "remilgos" en llevar a los tribunales al Ejecutivo central, como en el caso de la reclamación del IVA de 2017 no abonado por el Estado, una actitud que ha contrapuesto con la que tuvo el PP cuando, según Hernando, "no dijo ni pío" a nada de lo que hacía el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que perjudicaba a Cantabria.