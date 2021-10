El PRC enmendará los PGC porque "tienen que recoger" el soterramiento de Torrelavega y rechaza "excusas de mal pagador"

El alcalde dice que si se aprueba el presupuesto sin esa partida se pedirá "en el ámbito judicial o en la calle"

TORRELAVEGA, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha anunciado que el PRC presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGC) para 2022 para que incluyan la consignación acordada para el proyecto del soterramiento de las vías a su paso por la ciudad, ya que la partida "se tiene que recoger" en base al convenio firmado entre Gobierno central, Gobierno regional y Ayuntamiento.

De hecho, si se aprueban las cuentas sin esa partida, que debería ser de 1,6 millones de euros según lo comprometido por el Ministerio de Fomento, "elevaremos las reivindicaciones donde las tengamos que elevar, o en el ámbito judicial o en la calle", ha sentenciado López Estrada en el Pleno municipal de este jueves, tras debatir una moción del PP que pedía al PRC el cese de sus socios de Gobierno del PSOE por la "falta de defensa de los intereses de la ciudad".

En este sentido, el alcalde ha señalado que "lo mejor para Torrelavega" es que PRC y PSOE sigan gobernando, "por muchos motivos pero también por el soterramiento", porque "su apoyo va a ser vital para que esto vuelva a las circunstancias de las que no debería haber salido".

Además, ha asegurado que desde el Gobierno regional (también gobernado por la coalición PRC-PSOE) están "plenamente comprometidos" con el soterramiento y que así lo ha dicho tanto el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), como el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE).

Sin embargo, el discurso de López Estrada ha sido diferente al de sus socios socialistas, que han apuntado que el Gobierno central no ha consignado la partida en el presupuesto porque "técnicamente no es posible" dar comienzo a las obras el próximo año y por tanto no se utilizaría ese dinero.

Pero el regidor ha rebatido que, "se ejecute o no se ejecute, el convenio dice que tiene que estar recogido porque así lo ha dicho la comisión de seguimiento" del soterramiento, por lo que "la partida se tiene que recoger".

RESPUESTA A QUIÑONES

Y tras las críticas de la oposición a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que justificó que la partida no está este año por los cambios propuestos por parte del Consistorio para incluir en el proyecto un aparcamiento subterráneo que habría modificado los plazos, López Estrada ha manifestado que "no es justo echar la culpa al Ayuntamiento". "Me parecen excusas de mal pagador", ha sentenciado.

Ha considerado que ese argumento es un "debate superfluo y artificial", porque "sería inaudito, inadmisible, esperpéntico y absurdo que soterráramos el ferrocaril para dejar un aparcamiento de pago en superficie en la Avenida Menéndez Pelayo", como trasladaron a Adif y al equipo redactor los representantes municipales y los técnicos.

Y dado que se barajaron tres opciones para ubicar el aparcamiento y Adif escogió de construirlo en el lugar en el que se encuentra pero soterrado, el alcalde ha sugerido que, si eso supone un retraso en la tramitación ambiental, se seleccione una de las otras dos propuestas.

"Si eso es así que Adif vuelva a cualquiera de las otras dos alternativas, porque no es así", ya que estas instalaciones no suponen "ninguna modificación sustancial del estudio informativo", ha defendido.

La moción del PP para cesar a los concejales socialistas no ha logrado el apoyo de ningún grupo, ya que PRC, PSOE y ACpT han votado en contra y Torrelavega Sí y Ciudadanos (Cs) se han abstenido.

El portavoz del PSOE en Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, ha defendido que según Adif "es imposible" comenzar las obras en 2022, y "si se pone dinero que no se va a invertir perjudicamos a otros territorios".

No obstante, ha asegurado que "si hubiese la más mínima posibilidad de que se consigne dinero", desde su grupo lo solicitarán vía enmienda, pero ha opinado que "es hacer un muy mal uso de los dineros públicos consignar para tener a la gente contenta sabiendo que no se va a utilizar".

Tanto él como el portavoz regionalista y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, han incidido en el "compromiso absoluto" de las administraciones con este proyecto, que ya "no tiene marcha atrás" aunque se retrase.

También han explicado que se trata de una obra "compleja" y han apostado por "dar el margen necesario y confiar en los técnicos" para que "lo que se haga, que se haga bien".