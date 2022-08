El PRC preguntará a Ribera en el Senado por las obras del saneamiento de las Marismas de Santoña

El senador del PRC, José Miguel Fernández Viadero, preguntará el 20 de septiembre en el Pleno de la Cámara Alta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la socialista Teresa Ribera, por la situación actual de los distintos proyectos para el saneamiento general de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y en qué plazo se prevé ejecutarlos porque se lleva esperando “más de 20 años” y “ya no se pueden demorar más en el tiempo”.

Esta será la primera iniciativa que los regionalistas plantearán a la Cámara Alta en el inicio del nuevo curso político. Inicialmente, tenían previsto llevarla a la primera sesión, la del martes, 6 de septiembre, pero la comparecencia de Pedro Sánchez ese día ha cambiado los planes.

Fernández Viadero ha presentado la iniciativa acompañado por la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y representantes regionalistas en los municipios de la zona afectada, como Laredo, Bárcena de Cicero, Ampuero, Limpias, Voto o Argoños, que engloban una población de entre 40.000 o 50.000 personas, aunque mucho mayor en los meses de verano.

El senador autonómico ha recordado los problemas y retrasos que ha sufrido las obras del subfluvial Laredeo-Santoña --una de las partes de esta actuación--, que se vieron paralizadas a finales de 2016 por un conflicto “técnico y judicial” con las empresas adjudicatarias, que dejó la tuneladora que estaba ejecutando atrapada en la zona.

Fernández Viadero ha recordado que la actuación es una competencia “exclusiva” del Gobierno de España y, por ello, le ha pedido que “se lo tome en serio” e inicie los trámites pertinentes para reanudarlas. Además, ha recordado que, además de la ejecución del subfluvial, se precisan una serie de obras de conexión en los municipios de la zona, que reclama que se lleven “en paralelo” para no retrasar más el proyecto.

Con ello, se conseguiría que si se ejecutan las obras de conexión en los municipios, una vez que se concluya el subfluvial, solo se precisaría la conexión. Ha señalado que, en estos momentos, no se conocen los plazos para ejecutar la actuación y tampoco el coste de la misma y es lo que quieren que explique Ribera. Fernández Viadero ha explicado que, actualmente, el Ministerio trabaja en un nuevo proyecto para las obras del subfluvial, en el que está hablando de “plazos que irían hasta 2028”.

“Nosotros, lo que no aceptamos es que en esos plazos, si se lleva todo en orden y no hay contratiempos, lo que no queremos es que en ese hasta 2028, que es el plazo del subfluvial, no se haga lo otro, porque entonces a partir de 2028 ¿qué empezamos a hacer las obras de conexiones a ese subfluvia? No. Esas obras tienen que ir en paralelo al subfluvial”, ha dicho. Además, el PRC pedirá que el Ministerio se reúna con los ayuntamientos afectados y que “no se tengan que enterar por la prensa de situaciones de cómo se están desarrollando y de los problemas que hay en estas obras”.

No descarta incluir el asunto en la negociación de los PGC

El regionalista se ha mostrado “expectante” a la respuesta de Ribera y, en función de su respuesta, no descarta presentar nuevas iniciativas, o incluso preguntar por el asunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, el PRC podría incluir este tema de las obras del saneamiento en la negociación con el Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. “Los Presupuestos es una negociación larga en que aparecen muchas cuestiones del ámbito de Cantabria, esta va a ser una de ellas y veremos en esa negociación hasta dónde están dispuestos con este tema”, ha señalado el senador.

Nuevo curso político

En cuanto al nuevo curso político, Fernández Viadero ha explicado que seguirá trasladando y “dando voz” desde la Cámara Alta al Gobierno a “las cuestiones que Cantabria necesita” por parte del Ejecutivo central y mantener el trabajo de “reivindicación constante”. Además, los regionalistas “apoyarán aquello que consideren útil para los ciudadanos en Cantabria y criticarán y votarán en contra de todas aquellas cuestiones que no benefician y que se pueden mejorar”. Fernández Viadero ha subrayado la necesidad de “diálogo” del Gobierno con los grupos políticos. La secretaria de Organización del PRC y consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria ha reivindicado el trabajo “serio, contrastado y de reivindicación” que realizan los representantes regionalistas en Madrid, tanto en el Congreso, a través del diputado José María Mazón, como en el Senado con Fernández Viadero.