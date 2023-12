PRC y PSOE bloquean la investigación sobre el “fraccionamiento” de contratos de 'Abierto en Vacaciones'

Los partidos que componen el equipo de Gobierno de Torrelavega, PRC y PSOE, han tumbado con su mayoría absoluta la creación de la comisión de investigación solicitada por el PP sobre el posible fraccionamiento de contratos para prestar el programa de conciliación 'Abierto en Vacaciones', una herramienta que apoyaba toda la oposición para “aclarar dudas” dado que existen informes municipales que apuntan a “irregularidades”.

Regionalistas y socialistas han reconocido que “es evidente que la gestión se podía haber hecho mejor” como así lo reflejan los informes, pero han puesto de relieve que lejos de ignorarles, como dice la oposición, éstos se acataron suspendiendo “inmediatamente” el servicio en el mes de julio. Además, han asegurado que se ha facilitado a los grupos de la oposición “toda la información” respecto al expediente.

El PP registró la semana pasada la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario --dado que tiene la mayoría suficiente para hacerlo-- que se ha celebrado este lunes para abordar el asunto y votar la creación de la comisión de investigación, que han apoyado Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos, pero que no ha salido adelante por el rechazo de PRC y PSOE, quienes entienden que los 'populares' han querido “aprovechar un error” para “visibilizar un conflicto político”.

Los portavoces de los grupos de la oposición han acusado al equipo de Gobierno de “falta de transparencia”, de decir “medias verdades”, de no aportarles la documentación que le han reclamado y de hacer “caso omiso” a los informes municipales pese a que son “clarísimos” respecto a las irregularidades en la contratación de 'Abierto en Vacaciones'.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, responsable del servicio, ha explicado que éste tuvo que aplazarse en verano --estaba previsto prestarse en julio y se retrasó a agosto-- tras no lograr licitarlo a tiempo por “diferentes circunstancias extraordinarias”.

Por ello ha dicho que “no están orgullosos” pero que se “buscaron alternativas” y en su lugar se ofrecieron “dos programas diferentes”: una 'miniteca' y un campamento, para los que se pidieron “diferentes presupuestos a diferentes empresas”.

Sin embargo, el informe municipal de la secretaría alertó de ese fraccionamiento de contratos y Portilla ha subrayado que, pese a que estaba “en desacuerdo” porque “eran dos programas diferentes”, el equipo de Gobierno los “acató” suspendiendo el servicio. De hecho, el informe es del 3 de julio y la Alcaldía emitió una resolución el día 7 ordenando paralizar el servicio. “No desoímos el informe”, ha sentenciado la edil.

En paralelo, a partir de julio una empresa privada decidió ofertar el servicio de conciliación “por su cuenta y riesgo”, ha indicado, añadiendo que ya se ha trabajado en un pliego para un futuro 'Abierto en vacaciones' de “mejor calidad”.

Así, Portilla ha considerado que ya se han dado todas las explicaciones necesarias tanto en las comisiones informativas como remitiendo a los grupos la documentación que han solicitado.

En la misma línea, el portavoz del PRC y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha reconocido que “es evidente que se podía haber hecho mejor”, pero “también es evidente que se adoptaron decisiones” para corregir los errores.

“Si hubiera esa falta de transparencia posiblemente no estaríamos hoy aquí con toda la documentación delante. No sé que más información falta”, ha dicho, argumentando que la comisión de investigación no sacaría a la luz datos que no estén ya a disposición de los concejales“, además de que ”ya hay informes que claramente dicen lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal“.

Transparencia

El regionalista ha respondido así a las críticas del PP, que ha denunciado la actitud “cómplice” del PRC con su socio de gobierno al votar en contra de la investigación. Y es que el portavoz popular, Miguel Ángel Vargas, ha dicho que “no es cierto que tengamos toda la información”, pues “cada informe que vamos teniendo genera más dudas”, por lo que no descarta llevar el asunto al Tribunal de Cuentas.

Por ejemplo, ha dicho que se desconoce qué impidió que el contrato se licitase a tiempo; por qué se encargó prestarlo de forma verbal, sin tener la propuesta de gasto aprobada, o por qué se continuó prestando unos días después de conocer el informe que alertaba del fraccionamiento. “Esas preguntas siguen en el aire y no hay voluntad de contestar”, ha lamentado.

También el portavoz de Vox, Roberto García Corona, ha dicho que “no se están dando explicaciones” y que no se procedió a la paralización inmediata del programa pese a que los informes “son concluyentes”; mientras que la de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha advertido que los fraccionamientos de facturas se producen “de manera sistemática” con este equipo de Gobierno y que “cuando hay esos informes es una cosa ya muy seria”.

Finalmente, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha condenado esta actuación “políticamente reprochable” y ha añadido que registró un escrito solicitando información pero no recibió respuesta.

El alcalde, Javier López Estrada, ha hablado sobre el asunto a preguntas de los medios en una rueda de prensa que ha ofrecido tras el Pleno, en la que ha señalado que “lo que está claro es que no ha habido mala fe por parte de la concejala”.

Por ello, y dado que él mismo ordenó paralizar el servicio que hubiera sido “contratado de manera no ajustada al reglamento” cuando tuvo conocimiento, entiende que crear esa comisión solicitada por el PP “no tiene ningún sentido más que alentar un debate político que va en contra de los intereses incluso de la propia ciudad”.