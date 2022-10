PRC de Santander acusa al equipo de gobierno de “desperdiciar” una subvención regional para luchar contra los plumeros

El PRC en el Ayuntamiento de Santander ha lamentado y denunciado que el equipo de Gobierno municipal (PP-Cs) ha “desperdiciado” una subvención del Gobierno de Cantabria destinada a los ayuntamientos para adoptar medidas de prevención y control contra el plumero. Se trata, según han detallado los regionalistas en un comunicado, de una ayuda de la Consejería de Desarrollo Rural que oscila entre los 1.500 y 4.500 euros/ha, compatible a su vez con cualquier otra subvención procedente de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Ante la “ausencia” del Consistorio santanderino a dicha convocatoria, los regionalistas preguntarán en el Pleno por los motivos por los que no se ha concurrido a la orden, ya que consideran que se ha “desperdiciado” otra oportunidad para luchar contra “la invasión de esta especie que padece Santander, en buena parte ante la inacción del equipo de Gobierno”.

“Llevamos desde la pasada legislatura alertando de la necesidad de poner en marcha un plan de choque municipal para erradicar los plumeros”, ha señalado el portavoz de los regionalistas, José María Fuentes-Pila, quien ha señalado que su grupo ha llevado varias mociones de esta propuesta tanto para zonas públicas como privadas que contase con una adecuada dotación económica y de material y se sigue sin llevar a efecto.

Es por lo que no comparte la decisión de prescindir de este dinero cuando precisamente la ayuda iba destinada a dicho fin. “Ya no sabemos si es por falta de trabajo o por desconocimiento el hecho de que últimamente este ayuntamiento pierde subvenciones, pero los vecinos de Santander no se merecen que sus barrios estén dinamitados de plumeros por el simple hecho de que no se quiere hacer nada para evitarlo”, ha aseverado.

Precisamente, “ante la falta de cumplimiento y ejecución” por parte de PP-Cs de las mociones aprobadas en 2013 y 2021 del PRC relativas a la erradicación de especies invasores, registraron recientemente una queja ante el Defensor del Pueblo al objeto de buscar amparo en el citado organismo “tras casi 9 años de absolutamente inmovilismo por atajar este problema2.

Los regionalistas se han mostrado “esperanzados” de que esta vía permita “por fin” que el Ejecutivo municipal “saque del cajón” y lleve a efecto lo acordado en el Pleno “más allá de anuncios futuribles que no son más que meros lavados de imagen”. “Nadie a estas alturas puede creerse que después de todo este tiempo no se haya avanzado en la redacción de un plan municipal y por ende, no se puede actuar”, ha dicho Fuentes-Pila.

Desde el PRC han señalado quela problemática de los plumeros en la capital cántabra también llegó al Senado hace escasos meses de la mano del senador regionalista, José Miguel Fernández Viadero, ante la “falta de sensibilidad” de PP-Cs.

En su exposición argumentó que la capital cántabra es un “ejemplo claro” de cómo el plumero está afectando a la salubridad y seguridad de los espacios residenciales y de recreo de los vecinos, interesándose, entre otras cuestiones, por si el Ayuntamiento había solicitado a Adif la limpieza de los márgenes de las vías ferroviarias ante el “aumento incontrolado” de plumeros.