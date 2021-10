PRC ve ahora "más luces que sombras" en PGE pero pedirá que arranquen en 2022 las obras del soterramiento de Torrelavega

Y solo los apoyará si antes de aprobarse se liciten el proyecto Potes-Vega de Liébana y el tramo Guarnizo-Renedo de la duplicación de vía

El PRC ve ahora "más luces que sombras" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022; no presentará enmienda a la totalidad, aunque sí reclama que las obras del soterramiento arranquen ya en 2022 y haya un partida de 1,6 millones y condiciona su apoyo a estas cuentas a que, antes de aprobarse, esté licitado el proyecto de la carretera Potes-Vega de Liébana y el tramo Guarnizo-Renedo de la duplicación de vía Santander-Torrelavega.

Así lo ha señalado el diputado nacional del PRC José María Mazón, quien el miércoles, el mismo día que se presentó el proyecto de PGE, afirmó en una primera valoración que en estas cuentas veía "carencias importantes" en las inversiones previstas en 2022, como las, según dijo, "insuficientes" cantidades del AVE a Reinosa y criticando además que no hubiera partidas para la obra del soterramiento de Torrelavega y la carretera Potes-Vega de Liébana.

Sin embargo, este jueves, tras haber estudiado más a fondo el proyecto de PGE, ha matizado algunas de sus declaraciones tras confirmar que en las cuentas, en la parte consignada a Palencia, hay 73 millones para la llegada del AVE a Cantabria, distribuidas en dos partidas (una de 7, que es de la inicialmente se había hablado, y otra de 63).

Ahora confirmadas esas partidas Mazón se ha mostrado más conforme y considera que esa cantidad "está bien" y "da para moverse". Ahora ha pedido que, efectivamente, se gaste.

En relación al AVE a Cantabria, el diputado del PRC ha anunciado que, en noviembre, el presidente autonómico y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, acudirá en noviembre con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la provincia de Palencia para supervisar el inicio de las obras del AVE.

La carencia de partidas suficientes para el AVE a Cantabria que en principio habían observado los regionalistas, y que era la cuestión que "más preocupaba" e iba a ser la "principal reivindicación", ya se ha solucionado.

Ahora Mazón ha reconocido que en los PGE hay "carencias" pero "no tan importantes" pero que se van a reclamar y exigir a través de enmiendas parciales.

Una de ellas es la cuestión que tiene que ver con el soterramiento de Torrelavega, actuación que en los PGE de 2022 no tiene ninguna partida de obra y solo hay una pequeña partida de estudio, lo que ha generado la protesta del PRC y también desde el Ayuntamiento de Torrelavega, liderado por el también regionalista Javier López Estrada.

Mazón ha afirmado que pedirá vía enmienda que la programación de la actuación --que será financiada por Gobierno de España, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Torrelevega-- se adelante y las obras puedan adjudicarse y comenzar en 2023.

Además, pedirá que, al menos, se incluya en las cuentas una partida para 2022 de 1,6 millones de euros para esta actuación, correspondiente con lo que le correspondería al Gobierno de España

Después de que la delegada del Gobierno, la socialista Ainoa Quiñones, afirmara que no había partida para obra porque no iba a poder ejecutarse ya que los cambios planteados en el proyecto habían modificado los plazos y las obras no iban a poder arrancar en 2022, Mazón considera que es un "tema que no puede retrasarse más" y hay que "darse prisa".

Además de esta cuestión, en las enmiendas parciales que va a plantear el PRC se repetirán algunas que ya fueron admitidas el año pasado pero que no se han ejecutado, como la supresión del paso a nivel de Gibaja o la relativa al citado proyecto de carretera entre Potes y Vega de Liébana.

Mazón ha afirmado que el Gobierno de España "está cumpliendo en bastantes cosas" pero ha afirmado que el PRC será "exigente" a la hora de reclamar que se cumpla lo que ya se incluyó en los PGE de 2021 y no se ha cumplido.

Por ello, "condiciona" su apoyo a las cuentas del Ejecutivo para 2022 a que, antes de que se aprueben definitivamente, se haya licitado el proyecto de la carretera Potes-Vega de Liébana y el tramo Guarnizo-Renedo de la duplicación de vía Santander-Torrelavega.

"Queremos ver realidades", ha dicho Mazón, quien, en la rueda de prensa, ha estado acompañado de la secretaria de Organización del PRC y consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández; del portavoz del grupo regionalista en el Parlamento regional, Pedro Hernando, y del senador autonómico José Miguel Fernández Viadero.