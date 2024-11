El proyecto del helipuerto de Valdecilla podría estar listo antes de fin de año tras superar un “problema técnico”

El Gobierno de Cantabria (PP) espera tener listo el proyecto para construir un helipuerto en el Hospital Valdecilla antes de que termine este año, y por lo tanto adjudicado en 2025 y a final de ese ejercicio “casi casi terminado, si hubiera suerte”. Todo después de haber sufrido “un problema técnico” que ha retrasado el expediente y del que el Ejecutivo ha culpado a la anterior Consejería de Sanidad, que la pasada legislatura estaba gestionada por el PSOE.

“La volvieron a cagar con el expediente”, ha dicho el consejero de Salud, César Pascual, que ha explicado que la construcción del helipuerto se ha tenido que desplazar unos metros en la ubicación elegida, la vertical de acceso de la entrada de consulta de Valdecilla Sur, porque los técnicos determinaron que la estructura “no iba a aguantar el peso”.

En concreto, señalaron que “había que poner pilares más gordos y sujetar bien la plataforma”, pero “que dada la cantidad de instalaciones que hay debajo, los muros interiores y la limitación de pasos, este refuerzo estructural exigiría el traslado de toda la maquinaria de aire acondicionado de Valdeclla Sur: quitarla, desmontarla, trasladarla, para colocar los refuerzos y luego volverlas a colocar. Por tanto, ya teníamos un riesgo para el funcionamiento del hospital”.

Así lo ha explicado Pascual en el pleno del Parlamento de este lunes en una interpelación del PSOE, cuyo diputado Raúl Pesquera -que fue consejero de Sanidad la pasada legislatura- ha cuestionado el por qué del retraso y ha esperado tener licitado el proyecto en el primer trimestre de 2024 tras haber pasado ya once meses desde que se adjudicó.

Así, el socialista ha lamentado que “siempre hay pegas” en torno a esta actuación y, sobre los problemas técnicos detectados, ha dicho que “para eso se pide un estudio”. El titular de Salud le ha asegurado que su Gobierno no tiene “ningún interés en retrasar esta obra, que presupuestariamente tampoco tiene ningún problema”, y que “el proyecto se va a llevar a cabo”. “Si no pasa nada”, ha matizado, porque “a estas alturas no pongo la mano en el fuego por nada”.

Según ha indicado, una vez que se ha logrado el permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tras el pequeño cambio de ubicación y se ha aceptado el “posible riesgo de pequeño incremento” que supondría trasladar la helisuperficie esos metros, los adjudicatarios del lote y el técnico de supervisión están trabajando ya en el proyecto básico y elaborando el proyecto de ejecución.