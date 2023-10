El PSOE advierte que Santander puede perder 14 millones de euros de fondos europeos si no implanta la ZBE

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este martes que el Ayuntamiento de Santander puede perder 14 millones de euros de fondos europeos --la mitad de los cuales ha recibido ya-- si no implanta la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una cifra a la que se sumarían las sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la Ley de Cambio Climático.

Una “irresponsabilidad económica” que ha denunciado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que ha acusado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), de mentir y “ocultar la realidad” sobre la citada ley porque implantar Zonas de Bajas Emisiones es “de obligado cumplimiento” desde el pasado 1 de enero para los municipios de más de 50.000 habitantes, independientemente de la calidad del aire.

Una calidad del aire que además no es buena pues, según el informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, Santander es la tercera ciudad con peor calidad del aire, ha denunciado Fernández, para quien “es radicalmente falso” que la capital cántabra no tenga un problema de contaminación y, por tanto, de salud pública.

A los que se suman los efectos del cambio climático, donde a los socialistas les preocupa especialmente la subida del nivel del mar.

Por ello, por motivos legales, medioambientales y de salud pública, hay que solucionar el problema de implantación de la ZBE de forma “inaplazable”. “No solo es cumplir la ley: es garantizar la salud”, ha enfatizado, subrayando que los socialistas no entienden el “negacionismo del PP”.

Fernández ha señalado que mientras unas ciudades han cumplido y tienen ZBE, otras están en proceso y “unas pocas” como Santander no han empezado, en este caso, porque “el PP manejó todo tipo de excusas para no afrontar la realidad antes de las elecciones”, como que no había reglamento cuando según los socialistas “es falso”, y la necesidad de medir las emisiones con nuevos sensores para los que se pidió financiación europea, que deberían haber estado operativos el pasado noviembre pero aún no funcionan.

Pese a ello, el edil ha advertido que “una cosa es que no se perciba y otra es que no haya contaminación” pues, aunque aún no haya resultados de los medidores, hay “indicios importantes” para pensar que sí, como los 175.000 vehículos entran cada día a Santander, las épocas de incendios y los episodios de viento sur y los cruceros que atracan en la bahía.

“Por lo tanto, es falso que Santander no tenga un problema de contaminación y además es un problema de salud pública”, ha subrayado, apuntado que también hay estudios que señalan la desigualdad entre barrios en el riesgo de contraer enfermedades mortales, muy vinculadas al aire.

Ante todos estos hechos, los socialistas no entienden “el negacionismo al que se ha subido el PP y en primera persona Gema Igual”. Porque “no hay alternativas a la implantación de las ZBE y tenemos que decir la verdad a los santanderinos”.

Por otra parte, el concejal Javier González de Riancho, ha repasado las actuaciones y proyectos en la ciudad con fondos europeos condicionados a la implantación de ZBE, que ascienden a 7,5 millones de euros en la convocatoria de 2021 y a 6,6 en la de 2022. Un total de 14,2 millones de los que ya se han recibido siete. Ya hay proyectos finalizados, otros en ejecución y en algunos apenas ha empezado la tramitación.

En este sentido, el edil ha alertado de que “empieza a estar comprometida la financiación” del más cuantioso, el aparcamiento disuasorio de los Campos de Sport, que tiene un retraso en su tramitación “más que considerable” porque no hay proyecto, cuando en noviembre de 2022 tenía que haber estado adjudicado al menos el 60% del coste subvencionable.

Al hilo, Fernández ha reiterado que el Ayuntamiento “puede perder o dejar de ingresar 14 millones de euros” en proyectos “que venían ampliamente subvencionados y que tendremos que pagar íntegramente de nuestros bolsillos”. Una “tremenda irresponsabilidad” y con más consecuencias por las sanciones de la Comisión Europea por el incumplimiento.