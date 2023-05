El PSOE de Santander denuncia las condiciones de trabajo de la Policía Local y pide rescindir el contrato de emisoras

El candidato socialista a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado este lunes las “condiciones deplorables” en que, a su juicio, trabaja la Policía Local de Santander, con una nueva comisaría “que no reúne las condiciones básicas de funcionamiento”, al tiempo que ha subrayado que si “de verdad” se quiere que los policías y la ciudad “estén seguros” debe rescindirse el contrato de las emisoras.

Fallos en las emisoras de Policía de Santander obligan a retirar los coches patrulla de la calle por seguridad

Más

Fernández se ha pronunciado así antes de la reunión que ha mantenido con los sindicatos APLB, SIEP, CSIF, CCOO de la Policía Local --UGT finalmente no ha asistido--, para abordar la situación del Cuerpo, con una plantilla “mermada y que no cubre las vacantes”, por lo que cree necesario incorporar un centenar de agentes más para cumplir las ratios europeas.

El candidato ha denunciado las “condiciones deplorables” en las que la Policía Local “tiene que realizar su trabajo” y en este sentido ha criticado que la nueva comisaría “no reúne las condiciones básicas de funcionamiento”. “En algunos lugares ni siquiera existe cobertura para que puedan desempeñar su trabajo”, y las “condiciones de su material de trabajo claramente no son acordes al año 2023”.

Al respecto, se ha preguntado cómo en una ciudad donde en el PCTCAN hay empresas con parabólicas “que conectan a Santander con la Estación Espacial Europea” puede ser “que sin embargo las emisoras no funcionen en gran parte del territorio municipal”.

En su opinión, se debe a que en los últimos seis años el PP y la alcaldesa, Gema Igual, “han echado la vista a otro lado y han dejado de cumplir sus funciones de garantizar la seguridad de los santanderinos y sobre todo de los agentes de la Policía Local, que desempeñan sus trabajo en unas condiciones de inseguridad manifiestas”.

Así, ha señalado que en su día a día, los policías tienen que utilizar su teléfono móvil particular para poder comunicarse, lo mismo que los bomberos, “y eso no está acorde con Santander, que tiene que ser una ciudad moderna” y segura.

Al hilo, ha vuelto a denunciar que en Santander “no funcionan los servicios públicos”, desde basuras a licencias, lo que “paraliza a la ciudad”, por lo que ha defendido la necesidad de un cambio de modelo de gobierno y gestión con el proyecto socialista de “modernización”.

En relación al problema de las emisoras, respecto al cual Igual matizó no se ha acabado de implantar el sistema y anunció que la última antena se instalará en la Albericia este lunes, Fernández ha opinado que “después de seis años, el margen está más que cumplido”.

En su opinión, ya se ha “visto que las antenas no funcionan y por lo tanto, no se puede solucionar dando un teléfono móvil a los agentes porque lo que quieren es la inmediatez de las emisoras”. “Si lo hace por la gratuidad de la llamada, que se lo ahorre. Si de verdad quiere apostar porque los santanderinos estén seguros y la Policía Local también desempeñando su trabajo, lo que tiene que hacer es resolver un contrato que no ha funcionado y poner cuanto antes las condiciones para volver al pasado, cuando las emisoras funcionaban con normalidad”.

“Si la tecnología ha avanzado, si en el PCTCAN conseguimos comunicarnos con la Estación Espacial, que no vengan a decir que no es posible conectar las emisoras en Santander”, ha zanjado.

Valoración de la encuesta

Por otro lado, a preguntas de la prensa respecto a los resultados de la encuesta de GAD3 para El Diario Montañés publicada este domingo que indica que el PSOE de Santander caería en las elecciones del 28 de mayo a cinco concejales, frente a los siete que logró en las anteriores elecciones de 2019, Fernández ha dicho que lo que los socialistas ven en la calle es “totalmente lo contrario”

El candidato ha recordado que la encuesta se realizó en abril, cuando aún no había comenzado la campaña y no se habían presentado los programas electorales, y ha dicho que lo que percibe es que “los santanderinos no quieren dejar la ciudad en manos de unas personas que no han sido solventes en la gestión” y por lo tanto, “no están dispuestos a seguir manteniendo a la ciudad en una decadencia y un declive que nos está llevando a perder muchas oportunidades. Eso lo ven los santanderinos en la calle y me lo trasladan”, ha afirmado.