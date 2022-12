El PSOE denuncia el “menosprecio constante” del PP al trabajo de las mujeres en las instituciones de Cantabria

El PSOE de Cantabria ha vuelto a denunciar este lunes el “menosprecio constante” del PP al trabajo de las mujeres en las instituciones, tras un nuevo enfrentamiento durante el pleno del Parlamento autonómico en el que se debatía sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, y en el que el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Fernández, ha cruzado varios reproches a las parlamentarias socialistas, a las que ha acusado de “no leer un libro de Historia en su vida”.

“Las diputadas merecen el mismo respeto que sus compañeros varones y más si en su haber hay una cátedra que da fe de los libros que ha leído para defender sus ideas”, reflejaba en sus redes sociales el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, que a su vez es secretario general de los socialistas cántabros y portavoz del Gobierno bipartito PRC-PSOE.

Harto del menosprecio constante del PP al trabajo de las mujeres en las instituciones. Las diputadas merecen el mismo respeto que sus compañeros varones y más si en su haber hay una cátedra que da fe de los libros que ha leído para defender sus ideas. Todo mi apoyo @PazdelaCuesta pic.twitter.com/vB9rmOgAwB — Pablo Zuloaga /❤️ (@Pablo_Zuloaga) 19 de diciembre de 2022

El vicepresidente mostraba públicamente su indignación y su hartazgo por lo que considera “otra barbaridad más” por parte de los diputados del PP, que esta legislatura han protagonizado varios rifirrafes importantes en las sesiones plenarias del Parlamento de Cantabria. Compartiendo en su cuenta de Twitter un vídeo del momento en el que se produjo el enfrentamiento con la bancada socialista, Zuloaga ha manifestado a este periódico que “estas salidas de tono no pueden seguir produciéndose” y “no pueden salir gratis”.

Machismo en el Parlamento

A esta última polémica se suma el reciente enfrentamiento también en el seno del Parlamento cántabro, que acabó con acusaciones de “machismo” desde las filas del PSOE y el PRC, después de unas duras palabras del diputado del PP en el área de Ganadería, Pedro Gómez, que menospreció ostensiblemente a la parlamentaria del PRC Ana Obregón.

“La señora Obregón no sabe de lo que está hablando, no sabe. Hay que saberlo, hay que mamarlo, y tú no lo has mamado nunca. Tú habrás mamado otras cosas pero esto no, de verdad”. En estos términos y de forma exaltada se pronunció durante un pleno el pasado mes de octubre durante el debate de una moción relativa a la situación del lobo en la comunidad autónoma.

Intolerables e inadmisibles las declaraciones del @ppcantabria. Las mujeres, las diputadas irán a las ferias o a los mercadillos cuando quieran, no cuando ustedes den permiso. ❌❌ Cuando el PP disputa a VOX el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres. pic.twitter.com/ZUTwHIb3Yq — Pablo Zuloaga /❤️ (@Pablo_Zuloaga) 17 de octubre de 2022

Esa salida de tono llevada a cabo por el representante popular desde la tribuna provocó una ola de apoyos hacia la diputada regionalista y también la crítica pública del vicepresidente y secretario general del PSOE de Cantabria, que en esa ocasión afirmó que “cuando el PP disputa a VOX el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres”.