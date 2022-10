El PSOE denuncia el nuevo incumplimiento de plazo del presupuesto de Santander, que teme que siga prorrogado en 2023

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha denunciado hoy que Alcaldía (PP) ha vuelto a incumplir los plazos para la tramitación del presupuesto municipal, en este caso de 2023, por lo que teme que el año próximo seguirá prorrogado el de 2021, que en su opinión “no sirve para las necesidades actuales y futuras” de la ciudad, condicionadas por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y de la guerra en Ucrania.

Según el portavoz socialista, Daniel Fernández, Santander “no tiene presupuesto y no lo va a tener porque Gema Igual pone por delante los intereses del PP a los de los santanderinos”, porque no quiere retirar el recurso con el que el PP pretende bloquear la comisión de investigación del contrato de basuras. Y también, para “no exponerse a ser la primera alcaldesa que pierde la votación del presupuesto en el Pleno como consecuencia de que no saber dialogar, negociar ni acordar”.

Por ello, para el concejal, “las únicas certidumbres e inversiones” con las que Santander “puede contar” son con las del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, que son “muy buenos para Santander”, ha valorado.

En rueda de prensa, Fernández ha afirmado que los presupuestos de Santander para 2023 “ni están ni se les espera” porque “la alcaldesa ya ha dicho que sigue con la idea de gobernar a golpe de modificación presupuestaria” e “incumpliendo la Ley de Haciendas locales”.

De hecho, ha denunciado que Igual “está instalada en la ilegalidad” en materia presupuestaria porque las cuentas de 2020 y 2021 se aprobaron “tarde” y las de 2022 ni siquiera se han tramitado.

Según la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto debe remitirse, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria, al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. “Hoy es 17 de octubre y, por lo tanto, ya podemos decir que la alcaldesa vuelve a incumplir los plazos”, ha denunciado.

La “inestabilidad presupuestaria” en esta legislatura se explica para el PSOE en el gobierno en minoría del PP con Ciudadanos que necesita del diálogo y la negociación para sacar adelante el presupuesto, pero “no saben lo que es la escucha, el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

Al respecto, ha afirmado que el PSOE “siempre” ha “tendido la mano al PP para sacar adelante el presupuesto” pero los populares “siempre han mirado a la extrema derecha”, a Vox.

Pero para el presupuesto de 2022, esta formación exigió al PP retirar el recurso sobre la comisión de investigación, lo que no ha hecho, porque “el único interés y el único objetivo de Gema Igual es que no se celebre la comisión de investigación de las basuras antes de las próximas elecciones”, ha sostenido Fernández. “Como siempre, ponen por delante sus intereses partidistas; no les importa dejarnos a los santanderinos sin presupuesto”, ha denunciado.

“Una actitud, además de ilegal, porque tiene obligación de tramitar el presupuesto, completamente reprobable”, ha enfatizado.

Otra explicación en “clave partidista” es, para Fernández, que Igual “no quiere ser la primera alcaldesa a la que le devuelven a corrales su proyecto de presupuesto”, lo que podría evitar “negociando y acordando. Pero tampoco quiere negociar una salida a la crisis de las basuras que ellos mismos han provocado”.

“Mientras Igual incumple por sistema con su obligación legal de presentar el presupuesto de la ciudad, el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria dan certidumbre a los santanderinos con buenos presupuestos aprobados en tiempo y en forma”, ha asegurado.

Y ha reiterado que la alcaldesa pretende “volver a prorrogar un presupuesto que es, esencialmente, anterior a la crisis del Covid y que ya no sirve para planificar el futuro de Santander. Quiere prorrogar un presupuesto inútil y luego seguir con decenas de modificaciones”, ha opinado, recordando que ya se han llevado a cabo unas 80 en lo que va de año sobre el presupuesto prorrogado de 2021.

Según Fernández, estas cuentas “no están adaptadas para hacer políticas expansivas que ayuden a las empresas y a las personas que más lo necesitan y tampoco para contribuir desde el Ayuntamiento a paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania”. Ni siquiera “para pagar a los funcionarios y a los empleados públicos las horas extra de los servicios esenciales”, como en el caso de la Policía Local, ha dicho.

Frente a esta “parálisis”, los socialistas creen que Santander necesita un alcalde “que piense en todos los santanderinos, que cumpla la ley y que ponga orden en la ciudad”. “Igual ha tenido su oportunidad pero ha demostrado que no tiene nivel, que no está a la altura y que no defiende los intereses de Santander” pues “ha destrozado los servicios públicos” y “tiene abandonada la ciudad, paralizada”, lo que en su opinión la convierte en “la peor alcaldesa de la historia”.

Por eso en el PSOE tienen “muchas esperanzas en que los santanderinos castiguen al Partido Popular en las próximas elecciones del mes de mayo”.

PGE

Por otra parte, Fernández ha valorado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para Santander como “muy buenos” para la ciudad y asegurando que en ellos el Gobierno de España “sí cumple” con la capital.

“Mientras el PP tiene paralizado el Ayuntamiento, los únicos proyectos que avanzan son los que dependen de otras administraciones”, ha subrayado el concejal, que ha recordado los 2,9 millones para la reordenación ferroviaria; los 900.000 euros para la rehabilitación de la biblioteca Menéndez Pelayo; o los 700.000 euros para la reforma del edificio de Tabacalera, además de los del MUPAC, el Puerto o Valdecilla

A ello se suma la “ingente cantidad de recursos que está llegando a través de los fondos europeos; lluvia de millones para Santander, gracias al PSOE de Pedro Sánchez y a su negociación en Europa. Y a pesar de todas las zancadillas que ha intentado poner el Partido Popular”, ha concluido.