El PSOE denuncia que el PP está "movilizando firmas desde el Ayuntamiento" de Santander contra la retirada de los diques

El PSOE de Santander ha denunciado que el PP está "asesorando, aportando y movilizando" firmas a favor del manifiesto de la nueva plataforma contraria a la retirada de los diques de las playas de la Magdalena, y lo está haciendo -asegura- "desde el Ayuntamiento, en contra del mandato del Pleno y de la posición oficial de la alcaldesa", la 'popular' Gema Igual.

Así lo ha afirmado el portavoz municipal de los socialistas, Daniel Fernández, en una rueda de prensa este Jueves Santo en la que ha estado acompañado por la portavoz adjunta, Ana Santurtún, y el concejal de Urbanismo del grupo, Javier González de Riancho.

Ha sido una convocatoria "excepcional" ante unos hechos "muy graves" que acontecen en el Consistorio y suponen "el colmo de la manipulación institucional", ha sentenciado Fernández. En su comparecencia, presencial y telemática, ha acusado a los concejales del PP de "movilizar" firmas -en change.org- a favor de los espigones y desde el propio Ayuntamiento que dirigen en coalición con Cs.

El portavoz socialista ha indicado así que los 'populares' están "alentando las protestas" contra el mandato del Pleno municipal de julio de 2019 y "la petición expresa de la alcaldesa", que "públicamente se retractó de su apoyo a las escolleras para mantener el sillón de la Alcaldía" tras el pacto con Ciudadanos.

Fernández ha advertido en este sentido que Igual y su partido están "maniobrando para romper el consenso actual existente" por el que "todas" las administraciones públicas están "alineadas y de acuerdo" en retirar las escolleras de los arenales de la Magdalena, proceso de reversión que acaba de iniciar el Gobierno de España tras paralizar en junio de 2018 las obras iniciadas meses antes, con el PP en el Ejecutivo central.

Tras indicar que en 2018 la entonces senadora del PP Esther Merino pronosticó una agrupación a favor de las escolleras antes de las elecciones, el edil del PSOE ha señalado que no surgió tras los comicios debido a que, ha dicho, "no interesaba a la alcaldesa porque su pacto para mantener el sillón le exigía retractarse y pedir la retirada de los espigones".

"¿Por qué lanzan ahora la plataforma?", se ha preguntado el portavoz del PSOE, para pedir a Igual que "aclare la relación del PP con esta plataforma y su participación en ella", al tiempo que ha reclamado "más respeto a los acuerdos democráticos".

En este sentido, ha destacado que tras las últimas elecciones "todas las instituciones públicas están alineadas" y "de acuerdo" con la retirada de los diques, que es por tanto una petición "unánime".

A este respecto, el concejal socialista ha contrastado que la alcaldesa santanderina es "la única que ha cambiado de opinión", extremo que ha achacado a que "ha actuado en todo momento guiada por sus propios intereses".

"Es feo y no funciona"

"No queremos resignarnos a unos espigones que son infraestructuras grises y baratas, de máximo impacto ambiental; no queremos resignarnos al modelo del PP de obras que destrozan la identidad, que tanto vale para las escolleras como para la Plaza de Italia", ha esgrimido Fernández, para quien "el espigón es feo y no funciona".

"Es un atentado a la naturaleza, al paisaje y al patrimonio de la ciudad, pero para nada compartimos que funcione", ha replicado a la plataforma, para argumentar a este colectivo que los temporales del último invierno han causado importantes destrozos en los accesos públicos al oeste de la Punta de San Marcos -la Horadada-.

Y para finalizar, el portavoz socialista ha resumido que "todos los problemas actuales en las playas de Santander son herencia del PP"; todos "sin excepción, desde el Chiqui hasta Peligros pasando por el REMA", ha remachado.

Culpa así a este partido de que se hayan "enterrado" más de dos millones de euros en la playa de la Magdalena con la proyección y construcción de los diques, y le señala también como responsable de "todos los problemas" en los arenales.

Entre ellos, ha citado el "pedregal" del pasado verano en la segunda del Sardinero, que ha atribuido a las obras "con el Gobierno de Aznar en Madrid, Martínez Sieso en Puertochico y Gonzalo Piñeiro en el Ayuntamiento" para la ampliación de la Avenida García-Lago.

"Los destrozos en la costa los hace el PP, en España, en Cantabria y en Santander" y "a nosotros (PSOE) nos toca las soluciones", ha concluido Daniel Fernández.