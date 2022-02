El PSOE asegura que si no hay presupuesto en Santander es “por la incapacidad de diálogo” de la alcaldesa

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado este miércoles que si no hay presupuesto municipal para 2022 es "por la incapacidad de diálogo" de la alcaldesa, la popular Gema Igual, que continúa gobernando el Consistorio como si fuera "un cortijo" cuando su partido no tiene mayoría. "Que nadie haya querido sentarse (para negociar el presupuesto) con Gema Igual lo ha provocado Gema Igual".

Así se ha pronunciado Fernández en una rueda de prensa sobre el proyecto de presupuesto municipal, al que todos los grupos de la oposición han presentado enmienda a la totalidad, y que no saldrá adelante de no conseguir al menos una abstención, que los dos años anteriores ha proporcionado Vox.

El socialista ha acusado a la alcaldesa de haber "volado todos los puentes de diálogo" con la oposición al anteponer los intereses de su partido a los de los santanderinos, llevando al juzgado al Ayuntamiento, "tensionando como nunca la institución" para evitar la creación de la comisión de investigación del contrato de basuras y que los ciudadanos "sepamos la verdad".

"El PP en solitario ha llevado un acuerdo del Pleno a los tribunales con lo que no se dan las mejores condiciones para un diálogo ni de presupuestos ni de nada", ha subrayado Fernández, para quien Igual ha puesto por delante su interés político al de los santanderinos.

Además, para Fernández, "se están desmontando todo los mantras de Gema Igual", como que el Ayuntamiento no recibe ayudas, cuando las transferencias de los gobiernos central y regional han aumentado un 417%; o las "excusas" de la plusvalía para presentar el presupuesto en plazo (debería haberse hecho en octubre) cuando otros ayuntamientos, incluidos del PP, lo han hecho.

"Santander no tiene presupuesto por culpa de Gema Igual", ha insistido el concejal, que la ha acusado de poner por delante "excusas y propaganda" ante su "incapacidad" de cumplir los plazos legales de presentación del presupuesto y de dialogar con la oposición cuando el equipo de Gobierno PP-Cs no tiene mayoría y necesita apoyos externos para aprobar las medidas.

Así, ha denunciado que el presupuesto "llega cuatro meses tarde con excusas increíbles", que el PP "lleva al Ayuntamiento a los tribunales para evitar la comisión de investigación dinamitando las relaciones con los grupos municipales" y que "no hay ninguna intención de diálogo del equipo de Gobierno con los grupos".

Respecto al documento presupuestario, ha criticado que aumenta la deuda para pagar la bajada de impuestos; los "sobrecostes" de 2,5 millones del nuevo contrato de basuras; que se incumplen todas las promesas del plan de choque; y que no sirve para afrontar los retos de futuro de la ciudad pues no recoge proyectos como La Remonta, la reordenación ferroviaria o la ampliación del parque de Las Llamas.

"El PP sigue gobernando a golpe de ordeno y mando, como un cortijo, se le atraganta el diálogo", ha censurado Fernández, que ha recordado que en democracia se cumplen las decisiones de la mayoría, que no tiene el PP, que necesita apoyos externos, ha insistido. En este sentido, ha denunciado que ninguna de las 15 mociones del PSOE aprobadas en el Pleno tiene reflejo en el presupuesto. Y también ha recordado que de las 69 enmiendas parciales que presentó el PSOE al anterior presupuesto solo se aceptó una que no tenía dotación económica. "No puede venir con un documento que no ha hablado con nadie" y por eso el PSOE votará que no al presupuesto.

"Nuevas reuniones"

Por otra parte, a preguntas de la prensa, Fernández ha mostrado su "sorpresa" por la segunda ronda de contactos para negociar el presupuesto anunciada hoy en Junta de Portavoces por la alcaldesa. El concejal ha señalado que con esta medida, el calendario de presupuestos "no se va a cumplir de nuevo" porque se retrasa la aprobación inicial.

Además, ha valorado que esta segunda ronda --a la primera solo acudió el PSOE "por cortesía" en una "foto clarísima de la situación de la oposición"-- "es un ejemplo de que Gema Igual no tiene apoyos para sacar los presupuestos" y una "clara señal de que el Ayuntamiento ya no es el cortijo del PP", por lo que ha pedido a la regidora que "no estire más el chicle" dilatando los plazos. Igualmente, ha considerado que estas conversaciones "solo están orientadas hacia Vox" porque es el único que ha presentado enmiendas parciales.

Fondo movilidad

Por otra parte, Fernández se ha felicitado porque Santander recibirá 7,5 millones de euros tras la resolución del Ministerio de Transporte y Movilidad de la convocatoria de fondos europeos, el 96% de lo solicitado por el Ayuntamiento. En este sentido, ha censurado la postura del PP respecto a los fondos de la UE, señalando que "Gema Igual ha sido la primera a las órdenes de Casado para hacer ruido desde los ayuntamientos sobre los fondos europeos". "Tendría que explicar Igual a los santanderinos por qué ha trabajado para Casado, y de qué le ha servido viendo estos días cómo está el Partido Popular", ha opinado Fernández.

"Se están desmontando todos los mantras de Gema Igual, todas sus excusas y todas las mentiras de Gema Igual. Sobre fondos europeos, el PP tiene que trabajar más y hablar menos", ha sostenido el socialista, que se ha referido a la "lluvia de millones" que llegará a la ciudad "y más dinero que va a llegar".

"Ahora hace falta que lo gestione bien el Ayuntamiento de Santander, que cumpla con los tiempos y que no vuelvan a repetirse errores como los que se han producido", ha señalado en alusión a los 623.000 euros para digitalización del Ayuntamiento, "que se perdieron por un error del equipo de Gobierno, pero confío que los vamos a recuperar para Santander" por las gestiones del PSOE.