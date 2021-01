PSOE no apoyará el Presupuesto de Santander por "la nula voluntad de acuerdo" de PP-Cs

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander no apoyará el Presupuesto para 2021 tras constatar la "nula voluntad de acuerdo" por parte del equipo de Gobierno PP-Cs en la reunión convocada ayer "a última hora" sobre sus enmiendas parciales.

Así se lo ha comunicado el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, a la alcaldesa, Gema Igual (PP), después de un encuentro en el equipo de Gobierno ha rechazado "el 94,8%" de las 69 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, ha indicado esta formación en un comunicado.

De esta manera, PP y Ciudadanos solo aceptan "de forma parcial" enmiendas por un importe de 385.000 euros, de los que 220.000 corresponden a áreas de Cs y el resto, 165.000, del PP.

De este modo, que el equipo de Gobierno se avenía a incluir un 5,2% de los 7,4 millones de euros que movilizaban las enmiendas del PSOE, "lo que suponía una influencia de apenas un 0,19% en el conjunto del Presupuesto", han indicado fuentes socialistas.

Entre las enmiendas rechazadas estaban las consideradas como "prioritarias" por el PSOE, es decir, las relacionadas con el refuerzo de los servicios públicos, los servicios sociales y medidas para la recuperación económica como el diseño de un plan de empleo joven.

"El equipo de Gobierno no da de baja los acuerdos con VOX de 2020, que diluían las partidas de lucha contra la violencia de género, y no acepta la inmensa mayoría de las medidas para el refuerzo de los servicios públicos ni de los servicios sociales", ha censurado Fernández.

En su opinión, las 69 enmiendas del PSOE eran "razonables y constructivas, como las ha valorado el propio portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs)". Sin embargo la voluntad de acuerdo, "especialmente del PP, ha sido nula", ha afirmado.

De todas las enmiendas socialistas, PP y Ciudadanos solo aceptaron parcialmente incluir en el Presupuesto el cumplimiento del mandato del Pleno para un Plan de Reactivación del Turismo, pero con 40.000 de los 90.000 euros que pedía el PSOE; 75.000 euros de los 950.000 que reservaban los socialistas para medidas de eficiencia energética; y un incremento de 6.000 euros para los cursos de verano de la Universidad de Cantabria.

El PSOE ha valorado "una mayor receptividad" por parte de Ciudadanos para habilitar una partida que no existía para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o para especificar ayudas a librerías, creadores y rehabilitación de centros culturales como el de Fernando Ateca, pero igualmente considera que ha sido "insuficiente".

Para los socialistas, la "prueba" de que el PP "no ha querido negociar realmente" es que solo se ha sentado a hablar el día que se cerraba el plazo de presentación de enmiendas y unas horas antes de que se debatan hoy en Comisión de Hacienda para su aprobación o rechazo.

Fernández ha indicado que el PP tampoco ha querido acordar de forma global el Presupuesto y el II Plan de Choque con el uso de los remanentes, como había ofrecido el PSOE.

Así, el portavoz socialista defenderá su enmienda a la totalidad en el Pleno de la próxima semana y ha pedido al PP que "rectifique" su actitud de cara a la elaboración del II Plan de Choque "por el bien de la ciudad".

Para el PSOE, el Presupuesto, que no entrará en vigor hasta marzo "en el mejor de los casos", es "malo para Santander, no atiende las prioridades de la ciudad y no sirve especialmente para salir de esta crisis en 2021".