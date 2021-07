El PSOE pide a Igual que no traslade "mensajes contradictorios" a los santanderinos sobre la pandemia

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha pedido a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que evite trasladar "mensajes contradictorios" sobre la evolución de la pandemia de Covid-19, como a su juicio está haciendo en las últimas horas en las que "sigue generando expectativas de celebraciones y fiestas" al tiempo que "se dedica a echar rapapolvos" a los santanderinos por el incremento de los contagios.

Así ha respondido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, a las últimas declaraciones de la regidora en las que "vuelve a hacer responsables a los santanderinos, como cada vez que en los últimos meses ha habido un repunte en la transmisión", mientras ella "no ha dejado de generar falsas expectativas de fiestas".

"Lo que no se puede hacer es utilizar los altavoces al alcance de la Alcaldía para pedir y prometer fiesta y en cuanto se tuercen las cifras de los contagios descargar toda la responsabilidad en los vecinos", ha censurado Fernández, que considera que "una vez más Gema Igual está demostrando no estar a la altura del cargo que ostenta".

De esta manera, ha recordado que en 2020 el PP tuvo que rectificar después de "prometer fiestas de Santiago" y finalmente Igual "canceló por fascículos los toros, las ferias, los fuegos artificiales, las casetas y finalmente todo un programa que nunca llegó a presentar", en un "acto de irresponsabilidad" al "generar siempre falsas expectativas".

Una "actitud insensata para un Gobierno municipal" que en su opinión ha sido "una constante" durante los meses de la pandemia. En este sentido ha lamentado que "las ansias de recuperación de la antigua normalidad comprometan la recuperación económica".

Así, los socialistas han señalado la "terquedad" de Igual por celebrar "una megacabalgata de Reyes contra las indicaciones del Consejo Interterritorial de Salud" o sus declaraciones a favor de "abrir las fronteras de Cantabria en Semana Santa cuando la movilidad estaba cerrada en todas las comunidades vecinas".

"Gema Igual no ha terminado de entender que sin salud no hay economía y ahora es muy lamentable que descargue toda la culpa del repunte en las familias y en los santanderinos. Un gobernante no puede prometer fiestas por la mañana y por las tardes pedir a la población que evite el contacto social. Hay que evitar los mensajes contradictorios", ha enfatizado el portavoz socialista.

En su opinión, el PP de Santander "sigue" en la actualidad "lanzando todo tipo de mensajes contradictorios", porque "por un lado anuncian un refuerzo del dispositivo policial muy difícil de cumplir por la falta de efectivos y por otro autorizan más de 1.000 inscripciones para las actividades de la Noche es Joven previstas los días 9 y 16 de julio en espacios cerrados".

"Llevan semanas vendiendo a los santanderinos que habrá feria taurina de Santiago, cuando la realidad es que la empresa adjudicataria ha renunciado; se está anunciando que van a volver las ferias y todavía no han descartado las casetas: la alcaldesa de Santander se está destapando como una maestra en generar falsas expectativas", ha cuestionado.

Por otra parte, ha pedido a Igual que aclare "qué tipo de intereses está defendiendo cuando precipita algunas celebraciones que pueden congregar concentraciones multitudinarias", como los conciertos, que "se han adjudicado a dedo", y por lo que el PSOE ha solicitado el expediente completo la semana pasada.

Fernández también ha recordado que la oposición sigue a la espera de que el PP convoque la Comisión extraordinaria de Administración y Participación Ciudadana, como solicitó el PSOE junto al PRC y Unidas por Santander la semana pasada, para conocer en qué consisten las medidas de seguridad de Santander frente al Covid.

Por último, ha pedido al equipo de Gobierno PP-C que "sean más responsables" y "hagan como la mayoría de las ciudades del entorno", que es "esperar a que la pandemia esté definitivamente controlada y superada para convocar eventos que pueden llamar a grandes concentraciones y sí o sí generarán aglomeraciones".