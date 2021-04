El PSOE pide a Igual una segunda reunión para abordar las medidas urgentes del II Plan de Choque

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha pedido una nueva reunión a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), para abordar las medidas urgentes del II Plan de Choque porque "la ayuda a los sectores más castigados, las empresas más afectadas y las personas más vulnerables" de la crisis del coronavirus "no puede esperar más".

El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, ha urgido así a la regidora a que se siente de nuevo con el PSOE para poder avanzar en la toma de decisiones, sobre todo "una vez que se ha constatado que el primer borrador del equipo de Gobierno no es útil para la recuperación económica", a su juicio, "y no cuenta por lo tanto con los apoyos necesarios".

El portavoz socialista ha subrayado que ha transcurrido una semana desde que el PSOE trasladó sus propuestas definitivas, medio centenar de medidas en tres bloques: emergencia social, ayudas directas a los sectores más castigados y para la recuperación económica, y adaptación del espacio urbano.

"La parte positiva es que los grupos de la oposición hemos mejorado mucho las medidas de choque con aportaciones para un nuevo documento que sustituya al primer borrador de PP y Ciudadanos, que no servía para la recuperación, pero no hay tiempo que perder y no puede ser que tengamos 60 millones de euros paralizados mientras las empresas más afectadas y las personas más vulnerables están sufriendo", ha recalcado Fernández.

En este sentido ha insistido en que, superada una tercera parte del año, todavía no se han aprobado las ayudas extraordinarias y el destino de los remanentes de tesorería, por lo que el Ayuntamiento de Santander va "demasiado lento y demasiado tarde. Y la ayuda que llega tarde no se puede considerar de choque", ha añadido.

PROPUESTAS SOCIALISTAS

El documento facilitado por el PSOE al equipo de Gobierno PP-Cs contempla destinar 8.864.000 euros al refuerzo de los servicios sociales y a incrementar el presupuesto para la emergencia social, sobre todo en las partidas para el Fondo de Emergencia Social, la contratación de nuevos trabajadores sociales y el bono de alimentación, que el PP reduce entre un 47 y un 83% respecto al año 2020.

El PSOE reserva 3 millones de euros para poner en marcha el Bono de Alimentación para personas en riesgo de exclusión social, que es una medida incumplida del primer Plan de Choque, y equipararlo a los bonos para el consumo en comercio y la hostelería, que triplica respecto al presupuesto consignado por el PP.

Los socialistas plantean recuperar el presupuesto del Princesa Letizia hasta alcanzar la partida del presupuesto anterior, el impulso a la gratuidad del TUS para familias monoparentales en cumplimiento del acuerdo plenario a una moción del PSOE y un "verdadero" Plan de Empleo Joven.

Además, apuesta por una fuerte inversión de 2,5 millones de euros en adquisición y reforma de viviendas para destinarlas al alquiler social, y plantean poner en marcha una Oficina de Intermediación de Alquiler de Vivienda, con incentivos para movilizar vivienda vacía, que contaría con otros 3,1 millones.

El documento dedica 11,9 millones de euros a la recuperación económica, con ayudas directas a taxistas, autónomos, PYMES, asociaciones y empresas culturales y deportivas que se hayan visto afectados por las restricciones, incentivos fiscales para la instalación de empresas y convocatorias de subvenciones para favorecer obras de accesibilidad.

También se reserva una partida de subvenciones extraordinarias a asociaciones de vecinos y peñas para la organización de fiestas patronales y de los barrios que sean seguras en el contexto de la pandemia y cumplan todos los requisitos legales de salud e higiene, así como el diseño de espacios seguros para actividades de ocio como teatro y cine en los barrios y conciertos de bandas locales en el Parque de las Llamas.

Es una de las medidas destacadas para la adaptación del espacio urbano, tanto a la situación poscovid como al cambio climático, un bloque al que el PSOE dedica 9.080.000 millones de euros y en el que aparece, con una partida de 1,9 millones, la incorporación de terrenos, urbanización y rehabilitación de edificios para la ampliación del Parque de la Remonta, tras la aprobación en el Congreso para la transferencia de la finca de Defensa a Santander.

La propuesta recupera iniciativas impulsadas por el Grupo Socialista, como la regeneración del Cabildo de Arriba y la mejora del cumplimiento de los indicadores que se evalúan en el Premio Capital Verde Europea, que había incluido Ciudadanos al borrador inicial del II Plan de Choque, así como un Plan de Caminos Escolares Seguros más ambicioso y una partida para modernización tecnológica de la administración local.

Tras la aprobación de la Emergencia Climática y la reapertura de la Oficina para la lucha contra el cambio climático, el PSOE insiste en que se elabore una Estrategia Local contra el Cambio Climático en colaboración con el Instituto de Hidráulica, además de una estrategia de movilidad que incluye la apuesta por el 'Urbanismo Táctico'.

Así se plantea aprovechar los remanentes en una red de aparcamientos disuasorios (en Adarzo y Cajo, además de La Marga), corredores verdes, zonas de bajas emisiones, calmado del tráfico y subvenciones para compra de bicicletas, bicicletas eléctricas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como patinetes, así como la ampliación de las líneas del TUS con microbuses transversales entre el centro y el norte (Cueto, Monte, San Román).

Entre las propuestas también hay medidas de accesibilidad como la Oficina Municipal de Discapacidad aprobada por el Pleno municipal o la instalación de pasarelas accesibles para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las playas de Santander, un área en el que se reservan 100.000 euros para gestión de los arenales (control de aforos, seguridad y mantenimiento), así como un refuerzo de la policía local que tiene "la peor ratio de agentes de los últimos 20 años".