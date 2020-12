El presupuesto municipal de Santander no entrará en vigor el 1 de enero y aún no se ha presentado el borrador

El Grupo Socialista de Santander ha tendido la mano al PP para negociar los Presupuestos Generales de 2021, que son "los más importantes de la historia" de la ciudad, según el PSOE, pero que ya "van más tarde que nunca" y no entrarán en vigor el 1 de enero, y además "sin ninguna justificación".

Así lo ha dicho el portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández, en una rueda de prensa en la que insistido en que su partido "quiere negociar" con el PP y además "sin tener una sola línea roja", sobre la base de un presupuesto expansivo que incorpore los remanentes de tesorería.

Porque en opinión de los socialistas, no es el momento de reducir deuda, como ha hecho el PP con los 13 millones de remanentes de 2019, sino de unos presupuestos sociales, que además podrían sacar adelante estos dos partidos sin necesidad de "ceder a chantajes como el de Vox", que permitió aprobar los actuales presupuestos a PP y Cs a cambio de "eliminar partidas para violencia de género", ha lamentado Fernández.

El portavoz ha subrayado la "preocupación" de su grupo porque los Presupuestos Generales de Santander (PGS) no vayan a entrar en vigor el 1 de enero, algo "que no es habitual y que no está justificado", y al contrario de lo que sucederá con los Presupuestos Generales del Estado y las cuentas del Gobierno de Cantabria, "que cumplen con Santander, se aprueban en tiempo y con amplios consensos".

Es más, Fernández ha denunciado que, a tres semanas de que acabe el año, "estamos a oscuras y sin un borrador sobre el que discutir..., ni una llamada" por parte del PP desde que el PSOE se ofreció hace más de un mes para consensuar "los presupuestos más importantes de la historia de la ciudad ante la crisis más grave que hemos conocido en el ámbito sanitario, social y económico".

En este sentido, Fernández ha vuelto a "tender la mano" al PP para que siga el precedente del Plan de Choque, en el que el PSOE "estuvo a la altura" y que apoyó "por responsabilidad".

Para el socialista, en esta línea debe ir la negociación de los presupuestos "para dar estabilidad y certidumbre" a Santander y porque "los ciudadanos esperan de nosotros que seamos capaces de alcanzar acuerdos por el bien de todos los santanderinos".

"Terminar el año con un gran acuerdo sería la mejor noticia", según el socialista, que ha subrayado que, "sin excluir a ningún partido", el acuerdo entre PP y PSOE en Santander no precisaría de ningún voto más para salir adelante pues ambos suman dos tercios del Pleno.

"Nuestra mano está tendida y nuestro teléfono siempre abierto para sentarnos a negociar con el PP los presupuestos más importantes de la historia de la ciudad. Sería bueno que la alcaldesa entienda que la senda de la colaboración, la cooperación y la lealtad es el único camino que nos hará superar esta crisis brutal", ha enfatizado el edil.

Además, ha afirmado que no habrá "líneas rojas" para encontrar puntos de acuerdo con el PP y conseguir unos presupuestos que deben ser "expansivos", "más sociales que nunca" y que recuperen "el control" unos servicios públicos "que atraviesan la mayor crisis de la historia de la ciudad", que ha estallado con el contrato de basuras, pero también con "todos" los servicios externalizados --Parques y Jardines, Agua o el servicio de alquiler de bicicletas--, así como con otros servicios como el TUS y su "flota de autobuses obsoleta", o la Policía Local "con la menor cifra de efectivos en los últimos 20 años".

De cara a un consenso, Fernández ha concretado que las cuentas públicas deben incorporar los 47 millones de los remanentes de tesorería, ser expansivas "en línea con las políticas de Europa, España y Cantabria" y "las más sociales de la historia de la ciudad".

No obstante, ha asegurado que en donde "no cumple" el PP en el Plan de Choque "llegará de la mano" del Gobierno de Cantabria.

"El 90% del Pacto por el Empleo lo financia el Ejecutivo cántabro, así como los 11 nuevos trabajadores sociales que falta hacen a unos Servicios Sociales del Ayuntamiento que no están funcionando bien por falta de efectivos, pero sobre todo por la mala organización del servicio", ha dicho, apuntando que "el compromiso" del Gobierno "es total" en política de vivienda, con fondos para la regeneración de barrios, y sobre todo del Cabildo de Arriba.

De hecho, frente a la "incertidumbre" de no saber nada sobre los PGS para 2021, Fernández ha contrapuesto las "certezas de las demás administraciones", tanto en los PGE y los PGC, "ya que ambos cumplen sus compromisos con Santander".

Por último, Fernández ha acusado a PP y Ciudadanos de que "no resuelven los problemas de los santanderinos" debido a la "inestabilidad" ocasionada por los "desencuentros entre los socios de un Gobierno en minoría, forzado desde los despachos de Madrid y contra la voluntad de los santanderinos" y por "la falta de transparencia". "Un Gobierno débil y mal avenido desde el principio", ha concluido.