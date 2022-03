El PSOE ve “bochornoso” que Igual “anteponga” el recurso del PP a la comisión de investigación al presupuesto 2022

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha acusado este jueves a la alcaldesa, Gema Igual (PP), de "poner por delante la obstrucción del PP a la comisión de investigación sobre el contrato de las basuras a la aprobación del presupuesto" municipal de 2022.

En un comunicado, Fernández ha tachado de "enorme bochorno" el encuentro del equipo de Gobierno PP-Cs con el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, tras el cual la regidora "ha vuelto a dilatar otros 15 días" las negociaciones presupuestarias, a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre la demanda presentada por los 11 concejales del PP contra el acuerdo del Pleno que aprobó el 23 de diciembre modificar el reglamento para introducir las comisiones de investigación.

"No es serio, no hay un calendario de tramitación, hay solo una gestión de intereses del PP", ha reprochado el portavoz socialista, que ha afeado que Igual tenga "paralizado" el presupuesto porque "ha puesto por delante evitar la comisión de investigación". "Cuánto tendrá que ocultar el PP en el contrato de las basuras; eso es lo que nos preguntamos hoy los santanderinos", ha recalcado Fernández.

Así, ha lamentado que la ciudad tenga que estar "pendiente de los caprichos de su alcaldesa", "paralizada por el interés electoralista de Gema Igual", que mantiene "por delante su recurso judicial para evitar una comisión de investigación sobre el contrato de las basuras a la aprobación de unos presupuestos en tiempo y forma".

"Más claro no lo podemos ver. Según han señalado las partes, en una negociación que es de la derecha con la extrema derecha, si el PP retira el recurso contra las comisiones de investigación, podrían pactar, como lo han hecho años atrás", ha indicado. Fernández ha recordado que el presupuesto "desde luego no es el que nos gusta en el PSOE y por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad", pero ha evidenciado que "es bochornoso que no haya presupuesto de ningún tipo porque Gema Igual pone por delante obstruir la comisión de investigación de las basuras".

De esta manera, ha opinado que "si Gema Igual retira el recurso del PP contra el acuerdo del Pleno que aprobó las comisiones de investigación, puede salir el presupuesto". "Pero se resiste a hacerlo, porque Gema Igual solo tiene un objetivo, que es evitar, a toda costa, la comisión de investigación de las basuras", ha censurado.

En conclusión, para Fernández lo que está haciendo la alcaldesa es "anteponer el interés particular del PP por delante de los intereses generales de los santanderinos; la opacidad por delante de transparencia y rendición de cuentas; y el electoralismo por delante de los presupuestos". "En eso se ha convertido el PP de Santander y eso es en la actualidad Gema Igual", ha remachado.