Publicadas las nuevas bases para los Premios Literarios del Gobierno de Cantabria

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden que regula las nuevas bases de los Premios Literarios del Gobierno regional.

Se trata, en concreto, del premio de Cuentos Manuel Llano, el premio de Novela Corta José María Pereda y el premio de Poesía Gerardo Diego.

Según se establece en la orden, consultada por Europa Press, podrán participar en estos premios todos los autores, con independencia de su nacionalidad, excepto los ganadores de ediciones anteriores.

Podrá concurrir una obra por autor en cada modalidad. Han de estar escritas en castellano y se presentarán sin firma, bajo seudónimo, con un título o lema y mediante el sistema de plica.

Las obras deberán ser originales e inéditas (las que no hayan aparecido, total o parcialmente, en alguna publicación impresa). No han de haber sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso nacional o internacional, ni haberse presentado a ningún otro certamen cuyo fallo deba producirse antes de la resolución de los premios.

En cuanto al plazo y presentación de solicitudes, se establece que una vez que se publique el extracto de la convocatoria los interesados que deseen participar deberán registran su solicitud en el modelo normalizado que se apruebe en la correspondiente convocatoria.

Dichas solicitudes irán debidamente cumplimentadas y firmadas y se acompañarán de tres ejemplares; una plica, en sobre cerrado, en la que deberá figurar el título de la obra y el seudónimo utilizado, y en la que se incluirá el modelo normalizado que se establezca en la convocatoria como anexo correspondiente, debidamente cumplimentado, y un breve currículum bio-bibliográfico del autor.

Las solicitudes, junto con la documentación, se dirigiránal titular de la Consejería con competencias en materia de acción cultural en sobre cerrado e indicando expresamente la denominación del premio al que optan, pudiendo presentarse en el Registro de esta Consejería o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 134.8 de la Ley deCantabria 5/2018 de 22 de noviembre.

Sin embargo, no será posible la presentación electrónica de la solicitud ante la necesidad de presentar junto a ella documentación en plica.

En cada convocatoria se establecerán las declaraciones responsables que, en su caso, deben efectuar los solicitantes, así como la documentación que deberán acompañar a la solicitud y la forma de su aportación al expediente.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente al que se publique en el BOC el extracto de la convocatoria.

En la orden se indica que la concesión de premios se hará conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante la comparación de las solicitudes presentadas.

El procedimiento de concesión de premios será el ordinario mediante concurrencia competitiva y se iniciará de oficio con la convocatoria pública aprobada por el órgano competente, cuyo extracto se publicará en el BOC.

En la orden se establecen los criterios de valoración para cada uno de los premios.

En cuanto a la extensión y características de los trabajos que se presenten, en el Premio Manuel Llano no deberán tener menos de 70 páginas ni más de 170. El número de renglones por página no será superior a 35 ni inferior a 20, con letra de 12/13 puntos de tamaño de fuente. El número mínimo de relatos de la obra será de cinco, sinlímite máximo.

En el Premio José María de Pereda, la extensión de la obra no será inferior a 150 páginas ni superior a 350 y en el Gerardo Diego deberá tener entre 400 y 700 versos.

Según se indica en la orden el crédito disponible para la concesión del premio se determinará en cada convocatoria, de conformidad con las dotaciones aprobadas cada ejercicio presupuestario en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

No podrá realizarse el pago del premio en tanto la persona a la que se le haya concedido no se hallare al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Administración de la comunidad autónoma y frentea la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra los mismos resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda.

El abono del premio se hará efectivo por su importe íntegro, una vez deducida la carga tributaria correspondiente.

La Consejería con competencia en materia de acción cultural se compromete a editar la obra premiada, en colaboración con una editorial que garantice su distribución a nivel nacional, con la debida continuidad de formato con respecto a ediciones anteriores.

Los autores no recibirán cantidad alguna en concepto de derechos de autor en esta primera edición.