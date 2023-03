La delegada del Gobierno en Cantabria acusa a Revilla de “deslealtad institucional” por el supuesto chivatazo en la trama de Obras Públicas

El archivo por parte de la Fiscalía de las diligencias de investigación contra la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (PSOE), por su llamada al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), informándole del registro de la Consejería de Obras Públicas por la 'trama de carreteras' que ha destapado un grave de caso de corrupción en la adjudicación de contratos público en este departamento no ha enterrado el hacha de guerra y mantiene la marejada política un día después de que se hiciera pública esta decisión.

Y es que Quiñones, en sus primeras declaraciones a los medios tras conocerse este hecho, ha aprovechado para cargar contra Revilla, al que ha acusado de “deslealtad institucional”, al considerar que el jefe del Ejecutivo autonómico debería haber rectificado sus declaraciones acerca de la llamada que le hizo el día que se produjeron los registros en la Consejería por la investigación de las supuestas irregularidades en el Servicio de Carreteras, ya que tras ellas se ha visto “en medio de una polémica de la que no formaba parte”.

“He atravesado unos días muy duros en lo personal y también en lo político”, ha reconocido la delegada del Gobierno en un acto en Santander con motivo de la colocación de la primera primera del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), al tiempo que ha admitido que finalmente el jueves fue un día “de alegría y de descanso” al conocer el archivo de las diligencias abiertas en su contra después de que Ciudadanos (Cs) llevara el asunto a la Fiscalía al entender que había podido alterar con su llamada el curso de una investigación que entonces estaba bajo secreto de sumario.

A su juicio, la polémica ha sido generada “intencionadamente por todas las partes”, pues “de haber querido”, el asunto “se hubiera zanjado el primer día”, pero en su lugar “se ha seguido especulando” y “cambiando de versión”, en referencia a la actitud de Miguel Ángel Revilla en estos últimos días, que lo ha llevado incluso a declarar como testigo ante la Fiscalía.

En este sentido, ha echado en falta una rectificación por parte de Revilla acerca de la hora de su llamada, pues mientras la delegada ha venido sosteniendo que se produjo a las 7.43 como quedó reflejado en su teléfono y cuando los agentes ya estaban en las dependencias de la Consejería, con el edificio acordonado en el exterior y a la vista de todo el que pasara por allí, el presidente apuntó primero que había sido a las 7.20 para avisarle de que el registro se produciría a las 7.30, posteriormente manifestó que había sido en torno a las 7.30 y finalmente el lunes, cuando declaró ante la Fiscalía, indicó que no recordaba la hora exacta ya que su teléfono no la guardaba.

Así, Quiñones ha celebrado este viernes que haya quedado demostrado que le llamó a las 7.43, como había indicado. “No le llamé a las 7.20, no le llamé a las 7.25, no le llamé entre las 7.30 ni a las 7.40. Pero lo que más me importa y ha quedado claro es que aunque le hubiera llamado a las 7.20 jamás le llamé para informarle de que la Policía iba a entrar en la Consejería de Obras Públicas”.

Ha reiterado que fue simplemente “una llamada de cortesía institucional” para indicarle que la policía estaba acordonando la Consejería, “algo que era público y notorio por cualquier persona que pasara por delante del edificio”; así como para pedirle colaboración como máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma.

“Se han dicho de mí cosas muy graves”. “Han querido echar por tierra el trabajo que hago escrupulosamente como creo que tengo que hacerlo y he estado callada porque respeto mucho el trabajo de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha lamentado Quiñones a preguntas de los medios por el archivo de la denuncia.

En su opinión, “todos nos equivocamos cuando hablamos”, pero “no pasa nada por llamar inmediatamente, decir que ha habido un error en la comunicación y que lo que se ha dicho no es correcto. Y más allá de eso, se ha seguido especulando, cambiando la versión cada día que se hablaba”, ha denunciado.

A pesar de ello, Revilla no habría pedido disculpas a la delegada de forma privada, según ha indicado ella. “He tenido una lealtad institucional hacia una persona que hacia mí no ha sido recíproca”, ha lamentado, aunque por su parte seguirá manteniendo “el mismo respeto institucional” con el presidente y el Gobierno de Cantabria.

Preguntada por los periodistas sobre si cree que los cambios en torno a la hora de la llamada fueron intencionados, la delegada ha indicado que “no quiere pensar mal” y solo ha criticado que cree que “se ha dejado pasar”. “No sé si fue fruto de un error, de una malinterpretación, eso ya no me corresponde a mí decirlo, pero evidentemente cuando se da un dato que no es cierto, cundo se dice una palabra que no es cierta y además se ve lo que se ha organizado, que hay una denuncia por medio, yo entiendo que lo justo hubiera sido rectificar de forma inmediata”, ha sentenciado.

Finalmente ha tenido palabras para el líder de Ciudadanos, Félix Álvarez, quien llevó el asunto a la Fiscalía y que en su opinión ha querido aprovechar el momento para que “su cara, y no sus ideas, sigan estando en televisiones”, porque “sabe lo que va a pasar después de las elecciones autonómicas, que va a quedar en la absoluta irrelevancia”. Además, ha trasladado a las personas que, como él, quieren estar al frente de las instituciones, que “se las tienen que tomar en serio y las tienen que respetar”.

Por su parte, en ese mismo acto, el presidente ha lamentado tener que tratar un asunto como este “en un día de alegría” como el de este viernes y en un acto en el que se materializa algo que “hemos venido soñando” durante años. De hecho, ha aprovechado para reiterar que, a pesar de la trama de presuntas irregularidades en las obras del Servicio de Carreteras, “la vida tiene que seguir, seguimos haciendo obras, seguimos levantándonos por la mañana para poner en pie Cantabria”.

Así, se ha limitado a manifestar que la denuncia contra la delegada no tenía “ni pies ni cabeza”, pues ésta “le avisó de que iban a entrar y nada más”. “¿Cómo van a admitir a trámite una cosa que se hizo con toda la corrección del mundo?”, ha cuestionado, defendiendo la actuación de Quiñones.