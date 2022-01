Quiñones defiende que el Puerto de Santander es “de los que mejor está” en intrusismo y aboga por soluciones conjuntas

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (PSOE), ha afirmado este jueves que el Puerto de Santander es "uno de los que mejor está" en relación con los problemas de intrusismo de polizones, para los que ha abogado por buscar "soluciones conjuntas".

Cuestionada por las concertinas en el Puerto, a cuya retirada ha instado el PSOE y a las que también se ha manifestado contrario el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) al tiempo que ha pedido más policía, Quiñones ha reiterado su oposición al respecto: "Estoy totalmente en contra de cualquier cosa que lesione a cualquier ser humano", ha dicho, pero ha recordado que su instalación es competencia de la Autoridad Portuaria.

La delegada ha defendido que el Puerto es una infraestructura "fundamental" para la economía regional y ha asegurado que cuando la infraestructura lo ha necesitado, "se han puesto refuerzos" policiales para tratar de atajar el problema de intrusismo. "Pero no vamos a alarmar por algo que realmente no existe en gran medida aquí, porque pasa en Santander y pasa en cualquier puerto de nuestro país. No es un problema único y exclusivo de Santander; es más, creo que Santander en este tema es uno de los que mejor está", ha sostenido.

Y ha insistido en buscar "soluciones conjuntas". "Esta delegada del Gobierno siempre está abierta a escuchar alternativas y opiniones. Pero también creo que tenemos que dejar esa política del tweet de reivindicar pero sin dar soluciones: los problemas se solucionan de otra de otra forma", ha manifestado.

Quiñones ha recordado que en el Puerto trabajan actualmente más de 60 guardia civiles. "Yo creo que todo el mundo entiende que no puede haber un guardia civil en cada metro de valla del Puerto porque, evidentemente, si están en el Puerto no están en otros sitios. Y todos entendemos que la seguridad ciudadana puede ser, en algunos casos, más importante que esta seguridad, que es administrativa, por decirlo así", ha considerado.

Finalmente ha asegurado que la Delegación está en contacto permanente con los ministerios del Interior y de Transportes. "Estamos totalmente coordinados para hacer cualquier acción que beneficie la actuación del Puerto", ha afirmado.

En relación con la falta de guardia civiles en zonas rurales y si hay una previsión de refuerzo, tras subrayar que Cantabria es "una de las comunidades más seguras de España", ha opinado que la situación está motivada por la tasa de reposición cero que ha existido "durante años" tanto en la Guardia Civil como en Policía Nacional, y ha recordado que el actual Gobierno de España "ya ha puesto en marcha casi 5.000 plazas" para ambos cuerpos, de las que se beneficiará la comunidad cuando termine el proceso. Además, ha valorado que los datos de seguridad ciudadana de Cantabria son "muy positivos" y ha asegurado que la comunidad autónoma "nunca se ha visto afectada por la falta de efectivos".

Crimen de Liaño

Por otra parte, cuestionada sobre la actuación de la Guardia Civil en las horas previas al doble crimen de Liaño, Quiñones ha avanzado que "en los próximos días" se dará a conocer la información reservada abierta por el Cuerpo sobre la actuación de los agentes tras el asesinato de la mujer, de 40 años, y su bebé de once meses, el 17 de diciembre, por el fue detenido su expareja y padre de la menor.

El detenido tenía una orden de alejamiento de la mujer dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander. "Desde Cantabria ya se ha tomado declaración a todas las partes, se han enviado los informes pertinentes y ahora, la Dirección General de la Guardia Civil, en los próximos días, dará a conocer esa información reservada", ha indicado Quiñones. La información reservada se ha abierto en paralelo a la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno se ha pronunciado así a preguntas de los medios tras una rueda de prensa para presentar el informe de rendición de cuentas de la acción del Gobierno de España en Cantabria en 2021.