El rector de la UC y el consejero Silva defienden la educación en valores en la sociedad actual

El rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha instado a seguir educando en valores, pero “todos juntos”, frente a “unos niveles de crispación social por encima de lo recomendable” que, a su juicio, parecen “estar asentándose” en algunos sectores de la sociedad.

Una defensa de los valores “universales y buenos para nuestra sociedad” que también ha realizado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, para quien la Universidad de Cantabria es “una muestra” de ellos.

“¿Cómo es posible que algunos de nuestros jóvenes, afortunadamente no muchos, se desenvuelvan en un ambiente de confrontación con matices de agresividad verbal intolerables e impropios de una sociedad avanzada?. ¿Estamos ante hechos aislados o comienza a establecerse una forma de conducta?. Y me refiero no solo al ámbito de la juventud, sino a la sociedad en general. ¿Qué debemos hacer, todos juntos, para sofocar estos brotes de intolerancia?”, se ha preguntado el rector.

Pazos ha hecho esta reflexión tras referirse a los hechos sucedidos hace apenas dos semanas por la publicación de una serie de mensajes de tintes homófobos y ofensivos en la cuenta 'X' del Consejo de Estudiantes de la UC, sobre los que la Universidad ha mostrado su “rechazo sin paliativos” y ha abierto una investigación, ha recordado.

Es una de las cuestiones que ha abordado esta tarde el rector en su discurso con motivo del tradicional acto conmemorativo de la festividad del patrón de la Universidad, Santo Tomás de Aquino, en el que también se ha referido a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para cuyo desarrollo considera “urgente e inaplazable” mayor financiación.

En su intervención, Pazos ha considerado necesario que la sociedad se cuestione algunos de sus comportamientos “que luego pueden ser replicados por los jóvenes y que pueden marcar su posición ante la vida”, porque, ante una realidad “no siempre edificante”, “somos un espejo para las nuevas generaciones” y es “nuestra reponsabilidad cuidar cómo nos proyectamos”.

En este sentido, ha reivindicado el respeto como “la herramienta más sólida de la que disponemos para la convivencia”. “La universidad y este rector no tienen dudas: la solidaridad, la igualdad, el respeto a los demás han sido y seguirán siendo nuestras banderas”, en el campus y en el mundo, ha dicho.

Por otra parte, Pazos ha reconocido que su “preocupación más inmediata” es la entrada en vigor de la LOSU, que contempla una serie de preceptos que requieren “mayor financiación”, ha expuesto.

“Necesitamos que el desarrollo exigido por esa ley de ámbito estatal se acompañe de los fondos correspondientes. Es algo urgente e inaplazable”, ha subrayado el máximo responsable de la UC, que además se ha sumado a la reclamación de la Conferencia de Rectores de un Pacto Nacional por la Universidad para definir “consensos básicos por encima de las diferencias partidistas”, garantizar financiación por parte de la administración, y que contemple una rendición de cuentas “eficaz” por parte de las universidades.

Por su parte, el consejero ha destacado que hay instituciones arraigadas en la sociedad que permiten transmitir valores “universales y buenos para nuestra sociedad”, como la tolerancia, el respeto y la colaboración, y la Universidad de Cantabria “es una muestra de esos valores. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo, independientemente de circunstancias concretas que sucedan y que nunca podemos controlar”.

También se ha referido a la LOSU, señalando que la educación en España vive un momento “crucial, casi punto de inflexión”, y esta ley “nos sitúa en un cambio de modelo importante. De las decisiones que se tomen y de cómo se tomen va a depender el futuro de la institución universitaria en nuestro país”, ha asegurado.

Por otra parte, ha reiterado el compromiso del Gobierno con la UC, que se ha reflejado en el mayor presupuesto de la historia que ha recibido esta institución y que supera este año los 93 millones de euros. Asimismo ha recordado el propósito de su departamento de alcanzar un modelo de contrato plurianual que garantice una planificación “más razonable” de objetivos y acciones.

Al inicio de su intervención, Silva ha excusado la ausencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y ha felicitado a los galardonados con los premios extraordinarios Fin de Carrera y de Doctorado, así como los ganadores de los certámenes literarios que convoca la Universidad desde hace tres décadas y que, a su juicio, son un ejemplo de la “importancia de la escritura como competencia trasversal del conocimiento”.

También ha tenido palabras de reconocimiento para las dos personas que han merecido este año la Medalla de Plata de la Universidad, la catedrática de Historia Medieval, Beatriz Arizaga, y el que hasta hace unos días fuera gerente de esta institución, Enrique Alonso.

Además ha puesto en valor el “fuerte potencial” que tiene la Universidad de Cantabria en el campo de la investigación y la trasferencia de conocimiento.

Este tradicional acto conmemorativo de la festividad de Santo Tomás de Aquino se ha celebrado en el paraninfo de dicha institución académica. En el mismo, se ha hecho entrega de las Medallas de Plata de la Universidad a Enrique Alonso Díaz y la catedrática, Beatriz Arízaga Bolumburu.

La ceremonia, ha comenzado con la entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Carrera a los 28 estudiantes de cada una de las titulaciones de grado y del Programa Senior que se imparten en la Universidad de Cantabria, así como a los cinco Premios Extraordinarios de Doctorado.

Posteriormente, los ganadores de los Premios Literarios del Consejo Social 2023, han recogido sus distinciones. El acto ha continuado con el reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria que se jubilaron el pasado año.

Todo el evento ha contado con el acompañamiento musical de la Camerata Coral de la UC que ha interpretado obras de Haendel, de Josu Elberdin Badiola, y los himnos 'Gaudeamus Igitur' y el de la Universidad de Cantabria compuesto por el maestro cántabro Miguel Ángel Samperio.