Revilla apoya a los ganaderos tras la petición de Garzón de comer menos carne: "Son los principales ecologistas"

Lamenta que el ministro "habla poco" y cuando lo hace "sale a meter la pata y a perjudicar a sectores básicos de la economía"

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que la campaña lanzada este miércoles por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para disminuir el consumo de carne, "crea muy mala imagen" para la ganadería, un sector "clave" en la economía española.

"Me parece que este hombre cada vez que habla hace daño a sectores muy importantes", ha sentenciado Revilla, que ha dicho que "no conoce de nada" a Garzón pero que "todo lo que está dejando son noticias negativas".

"El ministro habla poco, sale poco, pero cuando sale, sale a meter la pata y a perjudicar a sectores básicos de la economía", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo cántabro, recordando que en su día también "dijo que el turismo en España no daba valor añadido", algo que "para el que ha estudiado Económicas, es del primer curso que el valor añadido del turismo es impresionante".

A esta polémica le sigue ahora el "ataque al sector primario". "Se inventan unas cosas, yo no se que mundo hay por ahí que dice que no hay que comer carne. Parece que quieren que comamos hamburguesas sintéticas, que seamos veganos", ha lamentado Revilla.

A su juicio, es "normal" que las declaraciones de Garzón, que pide comer menos carne para cuidar "la salud y el planeta", hayan puesto "en pie de guerra" a los ganaderos, que ha defendido que "son los principales ecologistas, los que mantienen los prados, los siegan, los cuidan, quitan las zarzas".

Por ello, ha pedido al ministro "que vaya a ver la Vega de Pas" y se ha preguntado "qué sería la Vega de Pas sin ganaderos", pues estaría "lleno de zarzas y de plumeros", según el presidente, que ha reiterado que los ganaderos y los agricultores "son los primeros conservadores del medio".

"Ahora nos vienen a decir que la carne es mala, también lo he oído de la leche, lo he oído de tantas cosas... Hemos comido carne toda la vida y no nos ha ido mal", ha concluido.