Revilla coincide con el consejero en la vuelta a las consultas presenciales: “El paciente quiere que el médico le vea”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confirmado que la dimisión del director médico de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Antonio Martínez Torre, ha estado motivada por “discrepancias” con el nuevo consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, en torno a su intención de retomar las consultas presenciales una vez que se ha superado lo más duro de la pandemia.

"La orden ya está dada: hay que volver a la presencialidad en Atención Primaria"

Una línea con la que Revilla está de acuerdo, pues si bien defiende que la Atención Primaria (AP) “tiene que utilizar métodos modernos” y que ahora telefónicamente se pueden “atender muchísimas consultas sin necesidad de que los médicos reciban a todos los pacientes”, también sostiene que son los pacientes los que demandan “ver al médico”.

“El paciente quiere, y me incluyo entre ellos, no solamente que me escuche lo que me pasa por teléfono, sino que me vea”. “La presencia del médico para el enfermo es muy importante”, ha argumentado el presidente, explicando que “ahí debe de estar el problema de incompatibilidad” entre el consejero y el director médico de AP, que ha dimitido solo tres semanas después de que Pesquera tomara posesión al frente de Sanidad.

“Parece que ahí hay una discrepancia y ha dimitido, pero vamos, en política eso es normal, que haya nombramientos y que haya ceses y dimisiones en este caso”, ha apostillado el jefe del Ejecutivo cántabro, que también ha defendido la labor de Martínez Torre, de quien “tiene información de que lo ha hecho muy bien y que había puesto en marcha un sistema de consulta telefónica muy eficaz”.

Así, según ha indicado Revilla, con el nuevo titular de Sanidad --que tomó posesión el 17 de marzo en sustitución de Miguel Rodríguez, que también dimitió-- seguirán las consultas telefónicas, pero se pondrá el foco en recuperar las presenciales, pues “quien marca la política sanitaria es el consejero”.