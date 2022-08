Revilla considera “una historia de éxito” los 40 años de autonomía de Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado este martes que los 40 años de autonomía de Cantabria son “una historia de éxito” y una “realidad irreversible, aceptada por todos” pese a las “complicaciones” que tuvieron lugar en sus inicios. Así se ha expresado el presidente en la apertura del encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre los '40 años del Estatuto de Autonomía de Cantabria: recordar para construir el futuro', donde ha definido a la autonomía como un instrumento “muy válido” para situar a Cantabria en “el lugar que merece” y para poder hablar de “un extraordinario futuro”.

Acompañado por el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez; por el rector de la UIMP, Carlos Andradas, y por el director delencuentro y del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), Pedro García, Revilla ha recordado la fundación en 1976 de la organización ADIC como “el revulsivo” para unir el sentimiento de la población en torno al impulso de la autonomía.

El presidente cántabro, que considera la creación del Estatuto de Autonomía de Cantabria parte de “la lucha” de su vida, se ha mostrado “tranquilo” porque considera “imposible” que se repita la circunstancia de que Cantabria vuelva a “perder el nombre”. En este sentido, ha reconocido sentirse “orgulloso” de la consolidación en la región de “un binomio de sentimiento de pertenencia a Cantabria y España, que es lo que la diferencia de otros territorios”, ha dicho.

Para el presidente, el hecho “más palpable” de la consolidación de la autonomía es que “un partido regionalista es el hegemónico”, por lo que la evolución ha sido “positiva en todos los aspectos” y plantear una vuelta atrás “es imposible”. “Todas las personas que tienen menos de 50 años saben que pertenecen a una región llamada Cantabria, orgullosa de pertenecer a España” y que ha trasladado al país una imagen de región “amable, hospitalaria y con personalidad”.

Además, respecto a posibles cuestionamientos de la autonomía por parte de algunas formaciones políticas, Revilla ha subrayado que la de Cantabria no es “una cuestión artificial”, ya que, a su juicio, “nada se crea con tanta fuerza si no había un rescoldo ahí y una historia y un territorio del que la gente se siente perteneciente, con unas costumbres y una manera de ver las cosas”.

En este sentido, ha indicado que Cantabria está “geográficamente perfectamente definida” y que las regiones “existen o no existen, no se pueden inventar”. “Cantabria no es ningún invento, es una región que ya se hablaba de ella en los tiempos de Roma”, ha añadido. Por su parte, el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, ha afirmado que la autonomía está en “constante construcción” y que “avanza en paralelo” a los cambios, demandas y cuestiones que surgen en la sociedad. “En la construcción, defensa y gestión del modelo autonómico influyen decisivamente las instituciones”, ha subrayado.

El presidente de la Cámara se ha pronunciado así en la inauguración de un encuentro que, en su opinión, aspira a ser “una plataforma de reflexión, diálogo y crítica sobre la evolución de la comunidad autónoma”. También ha recordado cómo su generación ha sido testigo de la transición democrática que trajo la autonomía en 1982 y de cómo ha cambiado Cantabria desde la asunción de las competencias de autogobierno. “Hoy, la autonomía está plenamente consolidada y aceptada por la ciudadanía” pero tras cuatro décadas, ha advertido, todavía se sigue enfrentando “a otros retos propios de la constante evolución del contexto y de las coyunturas nacional e internacional”. Así, ha puesto de ejemplo la futura negociación del modelo de financiación autonómica.

Gómez ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Cantabria, que en febrero cumplió cuatro décadas de vigencia, ha sufrido ya cuatro reformas. La última el año pasado, por consenso, para eliminar el aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno.