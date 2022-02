Revilla cree que Ayuso “no va a ganar” la “guerra” con el PP: “Le ha echado un pulso complicado”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no es la que va a ganar" la "guerra" contra la dirección del PP, que considera una "muy mala noticia" para España en una situación "tan inestable como la que hay".

Revilla considera que en esta historia "tiene que haber un ganador y un perdedor" y que Ayuso "ha tenido una historia electoral impresionante, pero ha echado un pulso complicado" al partido si la situación es como la ha relatado el secretario general, Teodoro García Egea, que ha manifestado que la dirección no ha recibido las explicaciones que ha pedido a la presidenta madrileña tras detectar "un posible inicio de corruptela".

Revilla considera "muy cainita y muy inoportuna" esta "guerra" de los 'populares', que, como ha dicho en declaraciones a Europa Press, llega "en un momento muy complicado de la política" en el que se necesitan "partidos fuertes". Aunque opina "sin conocer a fondo a los personajes" más que "de pasada", cree que el presidente del partido, Pablo Casado, es un hombre "limpio" que está tratando de "lavar" la imagen del PP, que ha estado "hasta arriba de corrupción" y así se ha reflejado en las urnas, donde ha pasado de mayorías absolutas a "resultados desastrosos".

El presidente cántabro entiende que Casado quiere "hacer un partido honrado", "con un corte distinto al que ha heredado", que era "bastante corrupto, verdaderamente comisionista", con algunos de sus miembros condenados y en procesos judiciales que son "solo la punta del iceberg". Por ello, cree que al atisbar "un posible inicio de corruptela" relacionado con el hermano de Ayuso ha pedido explicaciones. "Si a mí me llegan rumores de que alguien de mi partido mete la mano lo primero que hago es preguntar", ha sentenciado.

Y en relación a la apertura del expediente informativo a la líder madrileña por acusar al partido de actuar en su contra, el jefe del Ejecutivo cántabro ha opinado que, si es como ha dicho García Egea y no ha dado las explicaciones pertinentes, ha hecho "declaraciones muy duras". Revilla ha concluido que este conflicto "no es una buena noticia para el PP, pero para España tampoco", y aunque puede ser "un balón de oxígeno" para el PSOE "no es deseable por nadie", porque "lo importante es que haya estabilidad en los partidos".