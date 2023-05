Revilla cree que Buruaga “se esconde” porque “no tiene personalidad” para enfrentarse a un candidato como él

El presidente de Cantabria y candidato autonómico del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera que la aspirante del PP a la Presidencia regional, María José Sáenz de Buruaga, “se esconde” para “ocultar que no tiene personalidad” para enfrentarse a un candidato como él. A juicio del regionalista, es por eso por lo que el PP ha ideado una campaña en la que utiliza su imagen y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que aquí (en Cantabria) no se presenta”, ha recordado, en lugar de ser ella la protagonista.

“La foto es buena porque me ha sacado hasta guapo pero la cara que tiene que poner es la suya”, ha bromeado el líder regionalista aludiendo así a Buruaga en un acto público celebrado ayer en San Felices de Buelna con motivo de la presentación de la candidatura municipal que encabeza José Antonio Cobo.

El PP “llevó a Cantabria a la ruina”

Revilla ha recalcado que en las elecciones del 28 de mayo “el rival del PRC es el PP” y los cántabros tendrán que elegir entre “Buruaga y Revilla”, no a los líderes nacionales. “Aquí no se votan partidos, sino personas, y no se presentan ni Sánchez, ni Feijóo, sino unos señores que conoce todo el mundo”, ha precisado.

En este sentido, ha recordado que la candidata del PP ya estuvo cuatro años en el Gobierno como vicepresidenta y consejera de Sanidad en el Gobierno presidido por Ignacio Diego y, según Revilla, “llevó a Cantabria a la ruina”, en una legislatura que concluyó en 2015 con casi 55.000 personas en paro y una tasa de desempleo próxima al 19%, frente a los 25.000 desempleados y la tasa del 9,2 actuales tras 8 años de gestión presidida por el PRC.

“Cantabria va como un tiro y va a ir mejor, la gente lo sabe”, ha continuado el candidato a la reelección como presidente tras repasar la favorable evolución que, en su opinión, ha vivido en estos años la comunidad autónoma, algo que, según ha dicho, atestiguan hechos como el crecimiento de activos como el Puerto de Santander o en el aeropuerto Seve Ballesteros y también en la proyección de la comunidad como “una región querida, reconocida y admirada, que figura en el mapa”.

Por todo ello, ha instado al PP a “dar la cara y poner la foto de su candidata, aunque sea retocada”, ha informado el PRC en una nota de prensa.