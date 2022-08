Revilla cree que hay que “apretarse el cinturón” y mentalizarse para reducir el consumo energético

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la población española debe “apretarse el cinturón” y mentalizarse para reducir el consumo energético después de que el Gobierno central aprobará ayer, lunes, un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético con motivo de la subida de precios por la guerra de Ucrania.

Revilla ha hecho hincapié en que la sociedad ha vivido hasta ahora con una “mentalidad de no ahorrar”, creyendo que la energía “era absolutamente infinita” y que no había “ningún problema”, y ahora que “vienen tiempos duros”, ha dicho, sería un “gran éxito” que se pudiera conseguir un ahorro del 10%“.

Para el presidente cántabro, estaría “bien” que este ahorro pudiese tener “un recorrido largo”, y ha señalado que sería posible inculcando en la población la idea de que “son tiempos difíciles” y “hay que apretarse el cinturón en esta materia”. Además, ha opinado que reducir la calefacción o el aire acondicionado “unos grados”, no es un tema “tan crucial”.

“Tenemos que coger esa mentalidad porque probablemente Rusia siga apretando las tuercas y lo de Argelia no tiene tampoco muy buena pinta”, ha destacado el presidente, quien ha indicado que aunque España no tiene “una dependencia del gas tan importante como Alemania”, hay que sumarse al criterio europeo de ahorro. En este sentido, ha apuntado que es “más importante” que ahorren los particulares y que no haya restricciones a las empresas que redunden en una falta de competitividad “en tiempos muy difíciles” donde hay que generar crecimiento económico y empleo.

Rechazo de Ayuso a las medidas energéticas

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó recientemente que las medidas de ahorro energético “espantan el turismo y el consumo” y que, por tanto, Madrid no las aplicará, Revilla ha manifestado que Ayuso “tiene que hacerse un hueco en el PP” ya que con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, “está un poco desplazada del protagonismo del partido”, por lo que “de vez en cuando dice alguna cosa que le ponga en los titulares”.

“No creo que tenga nada que ver las restricciones que tenemos que aplicar, que es un tema de total sensatez, con el tema del turismo”, ha asegurado el presidente de Cantabria, quien considera que Madrid debe acatar las medidas porque es “lógico y sensato y racional, y no tiene discusión”. Revilla ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar junto al presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, en un curso sobre el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).