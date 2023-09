Revilla cree que sería una “humillación” y una “ignominia” que Sánchez se reuniera con Puigdemont en Bruselas

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que sería una “humillación” y una “ignominia” que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudiera a Bruselas a reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont de cara a su investidura. Por otra parte, ha defendido que sí “puede ser” que lo haga la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Preguntado en una entrevista en A3, recogida por Europa Press, sobre la reunión que mantendrán este lunes Díaz y Puigdemont en el Parlamento Europeo, el expresidente cántabro ha saludado el encuentro aunque ha rechazado tajantemente a la posibilidad de que la mantenga el secretario general del PSOE.

“Lo que yo no me imagino es que se presente en Waterloo el señor Pedro Sánchez a firmar nada. Esto sería una dejación del Estado de Derecho, una ignominia y algo que sería de alarma colectiva”, ha apuntalado Revilla, que ha confesado estar “perplejo” y “expectante” por saber “qué ponen encima de la mesa” los separatistas catalanes en su reunión con Díaz.

Así, ha augurado que el panorama que se avecina en España y las exigencias de los partidos independentistas llevan “prácticamente” a unas nuevas elecciones generales, salvo que las peticiones de los separatistas “se reduzcan” o que Sánchez “esté dispuesto a aceptar” asuntos que anteriormente había rechazado.

Ley de amnistía

Revilla también se ha referido a la posible ley de amnistía aclarando que no se puede amnistiar a alguien sin haber sido condenado y que Puigdemont no ha pasado por los tribunales españoles.

“A mí me parece que eso no es tan fácil de encajar. Yo he hablado con algún jurista y me dice que para que tenga que haber una amnistía previamente tiene que haber una condena”, ha dicho el secretario general del PRC.

Para el expresidente de Cantabria, el dirigente de Junts tendría que pasar por España, ser sometido a un juicio “como fueron sometidos sus compañeros que fueron condenados”, para después ser amnistiado.