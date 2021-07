Revilla cree que el verano en Cantabria está siendo "normal" y se va a "salvar", pero "no es el del año pasado"

Marcano reconoce que la quinta ola del Covid está influyendo en las cifras de turistas: "Nos ha situado en el punto justo"

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que este verano está siendo "normal", en relación a los de 2019 y 2018, y se va a "salvar", con la "ayuda" del tiempo, aunque ha reconocido que "no es el verano del año pasado".

"Yo creo que le vamos a salvar", ha dicho Revilla este miércoles a preguntas de la prensa sobre las previsiones para el verano de 2021, que ha destacado que este fin de semana "Cantabria ha estado llena".

No obstante, ha indicado que tiene "la impresión" de que "no es el verano del año pasado", en el que hubo "una explosión de gente" que vino a Cantabria en julio, cuando "no había ningún virus en la región y hasta el 15 de agosto tampoco".

En este sentido, ha apuntado que las noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación, que trasladan la información, que es "preocupante", han hecho que la gente haya anulado reservas.

Asimismo, ha reiterado que Cantabria es una región "segura" y que el que venga y no quiera correr riesgos "lo puede hacer perfectamente", como ir al Parque de Cabárceno, a los Picos de Europa, a alguna de las 50 playas, ver las Cuevas de Altamira y El Soplao, o la gastronomía en locales cerrados con control de asistentes o terrazas.

"Que nadie tenga preocupación de que esta es una región donde se puede correr riesgos porque si se toman medidas adecuadas pueden venir a Cantabria tranquilamente porque van a estar muy bien este verano", ha insistido.

Revilla ha hecho estas declaraciones en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, con motivo de la recepción del avión de Iberia rotulado para la promoción de Cantabria, a la que también ha asistido el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano.

Cuestionado sobre las cifras de turistas, Marcano ha reconocido que "indudablemente" la región se está viendo influenciada por la quinta ola del Covid.

"Hace tres semanas aproximadamente todos nos las prometíamos muy felices, porque creíamos en ello firmísimamente, de un verano que iba a ser extraordinario e iba a superar las cifras anteriores, no que las fuera a igualar sino que pensábamos que las podía superar, y la realidad, que es más tozuda que nuestras opiniones, nos ha situado en el punto justo", ha señalado el consejero, que ha lamentado que estas circunstancias "no dependen" de ellos.

Así, cree que "vamos a tener un buen comportamiento" porque el turismo de la franja costera, no solo de la segunda residencia, que ofrece "datos importantes, está "bastante fidelizado", y en el interior las reservas "no decaen lo que cabía esperar" sino que "se mantienen" con un "buen comportamiento".

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA ANTE LA MASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS

En cuanto al fin de semana pasado, ha apuntado que las imágenes de las playas eran "tan masivas, de tantísima gente" que obligan a hacer un llamamiento a "la prudencia, la seriedad y el respeto" de las condiciones de seguridad.

"Eran absolutamente multitudinarias todas las playas y absolutamente multitudinarios todos los puntos de interés turísticos de la región", ha concluido.