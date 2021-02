Revilla dice que Cantabria está "preparada" para poner 4.000 vacunas diarias

Pide a la oposición que "pierda la ilusión" de que destituya al consejero de Sanidad

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que la región está "preparada" para administrar hasta 4.000 vacunas contra el coronavirus diarias y ha avanzado que para el mes de abril se podrían empezar a recibir en la comunidad autónoma "de manera importante" dosis de cuatro firmas diferentes "de manera importante

Revilla ha remarcado que en Cantabria "estamos absolutamente preparados para afrontar esa vacunación masiva" y para colocar todas las dosis que lleguen de manera "fulminante". "Que no haya ningún temor de que, si llegan, se colocan", ha asegurado.

Por ello, ha deseado que "ojalá que en los próximos días empiecen a llegar dosis" y que, "como nos prometen", entre "marzo, abril y mayo" se pueda disponer de "muchos tipos" de vacunas, como la de Janssen, de la que tiene "buenas noticias".

"Vuelvo a trasladar mi compromiso con la vacunación masiva" y "asumiré el riesgo de esta promesa que hago, no tengan ninguna duda", ha sentenciado este martes durante su intervención en el Pleno del Parlamento, en la que ha calculado que se podrían alcanzar los objetivos de inmunización marcados si llegan dosis suficientes para cubrir la capacidad de Cantabria para poner 4.000 diarias, lo que supondría 120.000 al mes.

Y en referencia a las críticas de la oposición, ha señalado que "no sabe por qué dicen que va la cosa tan mal", porque Cantabria está "entre los primeros de España" en ritmo de vacunación y se están administrando todas las dosis que llegan "de manera inmediata".

Igualmente, ha destacado que es una de las comunidades de España con menor incidencia de coronavirus y que le parece "curioso" que la oposición le pida la destitución del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), cuando desde otras comunidades le llaman para preguntar qué hace Cantabria "para ir tan bien" en la evolución de la pandemia.

"Pierdan la ilusión de que cese al consejero de Sanidad", les ha dicho a los grupos, a los que afeado que afirmen que el relevo de Rodríguez es "un clamor en la calle". "¿Qué es la calle, su calle?", ha preguntado Revilla, que ha advertido a la oposición que la calle "vota cada 4 años".

Pero aunque no va a cesar a Rodríguez del cargo por la campaña de vacunación, ha asegurado que, tras el inicio de la misma, medidas "sí las tomó" y ha asegurado que "las tomará si es necesario" porque una diferencia de "tres días en poner la vacuna a alguien puede ser vivir o morir".

"RODARON CABEZAS"

En este sentido, ha reconocido que los primeros días de vacunación en Cantabria fueron "lamentables" y su "cabreo" fue "monumental", por lo que en su momento dijo que "eso no podía volver a ocurrir" y se ha "reparado ese fallo inicial".

"Eso es lo que yo quiero decir, nada más, yo creo que cualquiera lo entiende. Una y no más, si llegan vacunas hay que colocarlas, y los responsables de colocarlas ya sabemos quienes son", ha sentenciado.

De este modo ha respondido a una pregunta del diputado de Ciudadanos Félix Álvarez sobre qué quiso decir cuando manifestó públicamente que "no iba a permitir que volviera a pasar lo del principio" de la campaña, a lo que ha señalado que con esa frase avanzó que "caerían cabezas".

Álvarez ha relacionado la respuesta con el cese de la exdirectora de Salud Pública, Paloma Navas, solo una semana después de comenzar la campaña de vacunación, destacando que entonces sí "se cortaron cabezas" a pesar de que el Gobierno explicó en ese momento que su salida de la Consejería de Sanidad estaba pactada desde antes de llegar las vacunas.

Por otro lado, el diputado naranja también ha trasladado a Revilla que "no se puede tolerar" que el consejero "no valore la capacidad" de la Sanidad privada al no querer contar con sus profesionales para la estrategia de vacunación, mientras que el presidente ha asegurado que tanto él como Rodríguez tienen "en gran estima lo privado" y "si no se puede con lo público habrá que recurrir a ello", aunque esa no es la intención del Gobierno por ahora.

En sus intervenciones Revilla también ha respondido a preguntas sobre las previsiones del plan de vacunación presentadas por el PP, cuya presidenta en la región, María José Sáenz de Buruaga, le ha pedido que "no deje la campaña en manos del consejero", ya que a su juicio "no ha dado ni una" y no ha elaborado un plan.

"Por muchas vacunas que lleguen, sin un plan no vamos a cumplir ningún objetivo", ha sentenciado la 'popular', destacando que la "irresponsabilidad" de Sanidad "cuesta vidas".