Revilla ve “un fraude al espíritu de la democracia” que la diputada tránsfuga de Ciudadanos mantenga el acta: “Aquí no dimite ni Dios”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado a la diputada Marta García de “tránsfuga de libro” tras haber sido expulsada del grupo parlamentario de Ciudadanos y no haber renunciado a su acta, una decisión que ve “un fraude total al espíritu de la democracia”.

Para Revilla es “muy loable a veces” no estar de acuerdo con la postura del partido -como en el caso de García, que se dio de baja de Cs por la abstención en el Congreso en la votación contra la protección del lobo, tras lo que fue expulsada del grupo parlamentario-, y en ese caso “hay una salida muy honrosa que es dimitir”. “Pero aquí no dimite ni Dios. No dimite nadie”, ha enfatizado.

“A nadie se le obliga a comulgar con algo que ese partido lleva a cabo y a él no le convence, pero hay una fórmula: a casa”. De hecho, ha remarcado que cuando alguien se presenta a las elecciones “las listas en las que vamos son de partidos políticos”, que son “la base de la democracia”, además de que se firma un documento para ratificar que “cuando no seguimos la línea del partido, como es lógico, nos vamos. Pero cuando llega la hora de irse, ¡Ay cuanto cuesta!”, ha dicho.

“Hay que quedarse con el 'carguco', que no viene mal, y luego todo son disculpas”, ha dicho a preguntas de los medios después de que García, que también estuvo en el PRC hasta que se marchó en 2019 a Cs, anunciara ayer que no renunciaría a su acta de diputada, por lo que ha pasado a no adscrita.

Quienes hacen eso “son tránsfugas de libro” para Revilla, que ha recordado que cuando el PRC solo sacó dos diputados en Cantabria y por tanto él ocupaba el grupo mixto “llegó a tener 17 tránsfugas”. “Esta región afortunadamente desde hace muchos años había dejado de ser la región de los tránsfugas”. “Ya eso pasó, pero parece que ahora vuelve otra vez esa idea”, ha lamentado. “Las reglas están hechas así, o lo quieres o no lo quieres”, ha sentenciado el presidente, que ha hecho estas declaraciones en el Parlamento, tras asistir a un acto de reconocimiento a los ponentes del Estatuto de Autonomía de Cantabria.