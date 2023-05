Revilla dice que el PRC hablará “con todos los que se pueda” excepto con Vox y Cs

El candidato regionalista a la reelección como presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado este viernes que el PRC ganará las elecciones y “el presidente voy a seguir siendo yo” y, de cara a la formación del futuro Gobierno, hablará “con todos los que se pueda hablar”, salvo Vox y Cs, que “no va a estar”.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa de balance de la campaña del PRC, que ha servido para dar “un vuelco a las encuestas”, y ha asegurado que su partido será “determinante” para formar Gobierno.

En concreto, ha vaticinado que el domingo será “un día de éxito a pesar de que probablemente bajemos algo en votos. Pero va a ser la lista más votada y vamos a ser determinantes para la formación del próximo Gobierno que espero que le siga encabezando yo porque me queda todavía cuerda para rato”.

“Cuatro añucos si estoy como estoy ahora para mí es cumplir una ilusión de ver todo lo que ahora está adjudicado, inaugurarlo: La Pasiega, el MUPAC, Valdecilla e incluso ir de Reinosa a Palencia en el AVE”.

Tras las elecciones, el PRC hablará “con todos los que se pueda hablar” excepto Vox y Ciudadanos “porque no va a estar”, pero dejando claro “lo irrenunciable del PRC”, con lo que espera que, a partir de ahí, haya gobierno. “Estoy seguro de que voy a seguir cuatro años más aunque a alguno le va a dar un ataque: no solo al PP y Cs, hay sectores importantes que no quieren que estemos nosotros”.

Revilla ha dicho que tiene “mucha pena” de que acabe la campaña, a la que ha llegado lleno de “energía y fuerza”. Hace un mes el PRC estaba “bajo el síndrome de los encuestadores”, que “no nos sorprenden porque no aciertan nunca”, pero que hizo que “cundiera un poco el desánimo” tras el sondeo del CIS del “gurú Tezanos”, a quien Revilla dedicará parte de su intervención el próximo domingo.

Porque el PRC ha dado “un vuelco total a las encuestas” y el partido está “súper movilizado”. “En ninguna campaña he dado tantas manos”, ha asegurado Revilla, que, hasta ayer había firmado 10.800 platos de campaña con su nombre y solo en esa jornada 1.410 platos y 680 jarras en Torrelavega. “Hay un ambiente hacia el partido enorme”, ha asegurado.

Revilla ha vaticinado que el PRC conseguirá “cerca de 50 alcaldes”, más de la mitad puesto que hay cuatro independientes y 128 juntas vecinales. “Eso es un cacho partido”, ha enfatizado, asegurando que, a diferencia de otros partidos, a los regionalistas les “ha sobrado gente para hacer las candidaturas”. Solo en los municipios los regionalistas tienen “una garantía de más de 70.000 votos, mínimo”.

Pero la “gran ilusión” del PRC es ganar en Santander, donde tiene un “candidato de lujo”, Felipe Piña, con el único inconveniente de que “a lo mejor no es lo suficientemente conocido”.

“Por lo tanto, yo estoy muy optimista para la noche electoral”. “Nos han dado por muertos a raíz de la encuesta de Tezanos --todos los telediarios nacionales abrían con el fin de Revilla--, pero no va a ocurrir eso para nada”, porque el PRC ha “dado vuelta a una hipotética situación de declive en un partido que está en condiciones de ganar las elecciones”.

En este sentido, ha reconocido que “una semanuca más nos hubiera venido bien porque ahora hay un cambio de percepción”. Según el regionalista, PP, Cs y Vox “han entrado a saco” y han hecho una campaña “muy contra mí”, que ha sido “muy barriobajera y agresiva” y “eso marca” porque “no se pueden decir los disparates que se han dicho y luego decir que quieren ser tus socios”.

A diferencia de ellos, el PRC ha ido a exponer su programa y a decir que “Cantabria está mejor de lo que estaba” y “la gente está captando que lo que puede venir después de nosotros es a peor”.

Revilla también ha dicho que su partido ha llegado a tener “la preocupación” de un pacto PP-Vox, “que hay que decir con claridad que está hecho. Si saliesen 18, volvemos otra vez para atrás”, ha afirmado, denunciado que Vox “quiere desmantelar la autonomía”, que precisamente fue el origen del PRC, un partido que ha conseguido que hoy Cantabria sea una región “reconocida y conocida: la hemos puesto en el mapa para bien y no podemos dar marcha atrás”.

En cuanto al PP, les ha acusado de “querer camuflar la figura de su candidata” con su retrato “irreconocible, que mejora la realidad” porque “no quieren que aparezca su nombre”. Aunque ha recordado que la presidenta popular, María José Sáenz de Buruaga, ya gobernó en Cantabria con la actual candidata de Vox, Leticia Díaz. “Son los mismos, pero van en distintos partidos porque no hay tanto pollo para tanto arroz. Que no nos engañen; aquí todos sabemos quiénes somos”, ha declarado.

Revilla, que ha vendido su partido como “garantía de estabilidad” tanto en coalición con el PP como con el PSOE, ha insistido en que “ahora hay que hablar de Buruaga y de Revilla, porque son las listas más votadas, obviamente primero el PRC”.

A preguntas de la prensa sobre una posible reedición del pacto con el PSOE, Revilla ha dicho que “hay que hablar”, si bien hay “cuestiones complicadas” y “líneas rojas” para los regionalistas. Y en cuanto a si el PRC apoyaría al PP ante una supuesta coalición de éste con Vox, el regionalista ha dicho que no ha tenido “ese sueño”.

Sobre la compra de votos, Revilla ha considerado que es “una corrupción de las gordas” y da una imagen de España de “república bananera” mientras que el PRC “no hay nadie corrupto”.