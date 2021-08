Revilla entiende el "cabreo" por las medidas contra la COVID y lamenta la falta de instrumentos jurídicos de las autonomías

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reconocido que "entiende" el "cabreo" de la gente, que ya "no sabe a qué atenerse" respecto a las normas COVID, ha defendido que el virus "no es previsible" y Sanidad toma medidas "correctoras" para prevenir la salud, y ha señalado que el "gran problema" de las comunidades son los instrumentos jurídicos.

"No conozco a ningún gurú que esté acertando al cien por cien", ha trasladado el presidente cántabro, que ha añadido que no ha escuchado hablar de que esta quinta ola iba a ser "tremenda" y "nadie es capaz ahora de decir si no va a haber una sexta".

A su juicio, "todo parece indicar" que la vacuna va a ser "la solución" y que a partir de septiembre la situación estará "más o menos normalizada". Mientras tanto, ha apuntado, Sanidad actúa "a salto de mata" ante las variaciones del coronavirus.

Asimismo, Revilla ha afirmado que se ha producido el "gran problema" que tienen las comunidades, que advirtió en mayo cuando se anunció el fin del estado de alarma y pidió instrumentos jurídicos de obligado cumplimiento por los tribunales superiores de justicia.

"Estamos ante una materia que es muy subjetiva. Por un lado, Sanidad hace lo que tiene que hacer, preservar la salud y tomar medidas correctoras, y los jueces actuar en función de criterios que no están tan claros y es que estamos hablando de posible vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, y eso es sagrado", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que tanto el exministro de Sanidad, Salvador Illa, como la actual titular, Carolina Darias, trasladaron entonces un mensaje de tranquilidad a los presidentes autonómicos, asegurando que tenían instrumentos "suficientes" para tomar medidas correctoras. "No era verdad. No es verdad", ha censurado.

Para Revilla esto no supone "un ataque" a los jueces, quienes "no tienen una norma clara" y cada uno actúa de manera "subjetiva".

De esta forma, ha apuntado que Sanidad toma medidas para paliar la situación ante el incremento de contagios, pero no supone que las mismas sean "eficaces" porque "como siempre hay recursos los jueces actúan como creen conveniente".

En concreto, se ha referido al caso de Asturias, cuyo presidente, según Revilla, le llamó el miércoles "muy enfadado" porque los tribunales les han anulado el toque de queda de 01.00 a 06.00 horas, mientras que en Cantabria lo han aprobado.

Pasaporte COVID

En cuanto al pasaporte COVID, el presidente regional ha justificado que, en vista de que la pandemia estaba "complicando" la situación sanitaria, se tomó la decisión de que los interiores de hostelería puedan abrir para aquellos que están vacunados, que representan al 60 por ciento de la población, o quienes puedan aportar una PCR o un test de antígenos.

A su juicio, el abanico de posibilidades para asistir a los interiores es "muy amplia", pero ha apostillado que esta norma puede que mañana no esté en vigor porque ya hay un recurso y tendrán que opinar los tribunales al respecto.

"Estamos actuando de acuerdo con lo que Sanidad cree en un momento determinado que hay que hacer y, por otro lado, obedecer, como no queda otra, a los tribunales de justicia en una materia imprevisible completamente", ha reiterado Revilla, que ha insistido en que nadie es capaz de afirmar al cien por cien, aunque el puede tener la "intuición", de que a final de septiembre "el tema habrá desaparecido".

Así, ha señalado la posibilidad de que aparezca una nueva cepa y que alguna de esas variantes sea "inmune" a la vacuna.

"Hay cabreo en la gente porque no sabe a qué atenerse y los hosteleros, pues lógicamente también", ha reconocido Revilla, que ha reiterado que pese a que la situación es "complicada" Cantabria está "salvando" el verano, que aunque no es "excepcional" como el 2020 es "normal" y "parecido" al de 2019, con datos de afluencia incluso "superiores".

De esta forma, el presidente autonómico ha indicado que por ahora solo queda seguir "mentalizándonos" de que el virus "no ha desaparecido" y está "presente", y vacunar; al tiempo de tener "la fortuna" de que las resoluciones que se tomen sean ratificadas por los tribunales. "Yo creo que la fase mala ya pasó", ha sentenciado.