Revilla habla de “pinchazo” de Feijóo en Santander al “dejar a la mitad” el Palacio de Festivales

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, cree que el PP y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, sufrieron este miércoles un “pequeño pinchazo” en Santander al llenar en su mitin solo “la mitad” del aforo de la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

Revilla ha afirmado que hacer un mitin en el Palacio de Festivales -espacio que ha comparado, en términos taurinos, con la Plaza de las Ventas (Madrid) o La Maestranza (Sevilla)- es una “apuesta arriesgada” porque “cuesta llenarlo” aunque sea trayendo a figuras de la talla de Feijóo, el “futurible” presidente de España, según el PP.

Y es que, según ha dicho, “el único” que lo llena es el PRC y ello “sin necesidad de recurrir a figuras externas de Cantabria”, como es, por ejemplo, Feijóo.

“Simplemente con los de casa nos bastamos para llenar el Palacio de Festivales”, ha dicho Revilla, que espera lograrlo en el mitin que ofrecerán allí los regionalistas este domingo, 21 de mayo.

Según ha dicho, ese día se va a poder ver “el ambiente regionalista que hay en este momento”, con un PRC que “va subiendo día a día”. “La pena es que se me va a quedar un poco corta la campaña, porque por todos los lugares donde voy me estoy encontrando muchísimo carilo, mucho ánimo y todo el mundo me dice lo mismo: Hay que dar un palo a Tezanos en toda la cresta”, ha afirmado.

Así ha hecho alusión a la encuesta publicada hace unas semanas por el Centro de Investigaciones Socialógicas (CIS) que dirige el socialista José Felix Tezanos, en la que situaba al PRC como la tercera fuerza más votada (por detrás de PP y PSOE) al perder la mitad de los diputados, dándole de los 14 actuales, seis o siete.

Revilla ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en el marco de una visita electoral a las obras del Centro Integrado de Formación Profesional de La Granja de Heras (Medio Cudeyo), donde ha estado acompañado de la alcaldesa y candidata regionalista a la reelección, María Higuera.