Revilla obsequia a Planas con un campano de ganado para que "se acuerde de los problemas" de Cantabria

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha obsequiado al ministro del Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE), con un campano de ganado para que lo coloque en su despacho y "se acuerde" de los "problemas" de una comunidad autónoma "pequeña y diversa en muchos aspectos que queremos conservar así".

Revilla ha entregado este regalo a Planas al concluir la rueda de prensa que ambos han ofrecido este jueves, con motivo de la visita del ministro a Cantabria, en la que ha abordado junto al Gobierno regional distintas cuestiones que afectan al sector primario en Cantabria y se ha reunido con ganaderos y pescadores.

El presidente regional ha explicado al ministro que los campanos en Cantabria son "algo fundamental" pues es lo que usan los ganaderos para reconocer a sus vacas y que sirve también para que las que llevan este cencerro sean seguidas por las demás.

"En los montes de Cantabria escuchar esto es una delicia y queremos que se sigan escuchando los campanos", ha reivindicado Revilla en alusión así al mantenimiento de la actividad ganadera.

En tono de broma, Revilla ha recordado que en Cantabria los campanos también sirven para "protestar". "A mí me han dado alguna campanada que otra. Cuando voy a algún sitio me sacan los campanos y hasta en una ocasión me dieron con uno en la cabeza", ha relatado el presidente regional al ministro, al que ha aclarado que, en esta ocasión, "no es el caso".

"Yo quiero que te lleves el campano, que lo pongas en el Ministerio y que te acuerdes de nosottros y de los problemas de esta Cantabria pequeña y diversas en muchos aspectos que queremos conservar así por el bien nuestro y el de la Humanidad porque es bueno que haya un ecosistema tan maravilloso como el de Cantabria", ha defendido.

Tras estas palabras de Revilla, Planas ha agradecido el gesto y ha asegurado que "pocas veces ha recibido un regalo tan bello". Además, ha prometido al presidente cántabro que lo colocará en su despacho "de forma permanente". "Y así lo comprobará el consejero", ha añadido.

'REGAÑINA' DE REVILLA A PLANAS POR EL NOMBRE DEL MINISTERIO

Otra de las 'anécdotas' de la rueda de prensa ha sido la pequeña 'regañina' que Revilla ha echado al ministro por no incluir en la denominación del Ministerio el nombre de 'Ganadería', algo que ha considerado un "error".

Planas ha respondido a este comentario del presidente, afirmando que él lleva a la ganadería "en el corazón" y "lo sabe bien el sector" y se ha declarado un "gran defensor" de la misma, sobre todo de la extensiva y de las razas autóctonas.

La visita del ministro Planas a Cantabria, la primera que realiza a la región en la presente legislatura, ha comenzado con un encuentro institucional con el presidente Revilla y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, GuillermoBlanco, en la sede de este departamento en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN).

En el encuentro han participado también la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y miembros de los equipos directivos tanto de la Consejería como del Ministerio.

Posteriormente, se ha celebrado una reunión con el sector ganadero de Cantabria, representado por las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la Federación de Asociaciones de Razas Cárnicas, la Asociación Frisona de Cantabria y la Asociación Equina Hispano Bretón, entre otros colectivos.

Todos ellos han expuesto al ministro las principalespreocupaciones del sector, tales como el reparto de los fondos comunitarios de la nueva PAC, el coste de producción de la leche, la nueva normativa de aplicación de purines y la "amenaza" que representa para el sector una mayor protección del lobo como la anunciada recientemente por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, postura a la que se oponen Cantabria y otras comunidades autónomas del norte de España, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

La agenda de la visita ha incluido, asimismo, una reunión con el sector pesquero, a la que han acudido la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, las organizaciones de productores de pesca de altura y artesanales, la asociación de fabricantes de conservas depescado y la Asociación IGP Anchoa del Cantábrico.

Durante el encuentro, los representantes del sector han pedido al ministro un mayor apoyo al sector para lograr cuotas completas de las especies no afectadas por el Brexit como la caballa (verdel) o el jurel, así como protección sanitaria de los pescadores ante los riesgos que conlleva la realización de su trabajo con la pandemia del coronavirus, según ha explicado el Ejecutivo regional.

La agenda del ministro en Cantabria ha concluido en la explotación ganadera SAT Arenas, de Escobedo de Camargo.

Acompañado por el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, Planas ha recorrido lasinstalaciones de la explotación de Eduardo Entrecanales y Alfonso de la Fuente y ha comprobado la "calidad" de sus más de 220 cabezas de vacuno de leche, que son ordeñadas con las más modernas maquinarias para la gestión de explotaciones de ordeño.

El Gobierno ha señalado que se trata de una cabaña ganadera que representa el modelo de explotación familiar preponderante en Cantabria y que apuesta por la inversión en la innovación, la profesionalización y la modernización de sus instalaciones.