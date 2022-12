Revilla pide al PRC “redoblar el esfuerzo” para ganar las elecciones y advierte del “peligro” de un gobierno de PP y Vox

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha pedido a sus militantes “redoblar el esfuerzo” de cara a las elecciones de mayo de 2023 porque quiere terminar “su último periplo” en la política volviendo a ganar. “Quiero terminar volviendo a ganar las elecciones en Cantabria porque nos lo hemos merecido”, ha reivindicado este domingo al final del discurso que ha dado en la comida de Navidad del PRC, en la que ha hecho un repaso a la historia del partido, “una historia de lucha y de tenacidad contra viento y marea” en la que “hemos recuperado el nombre de Cantabria, lo hemos puesto en el mapa y hoy tenemos una región de la que nos sentimos orgullosos nosotros y el resto de España”.

Revilla aspira a ganar las elecciones y no descarta repetir pacto con el PSOE pero tampoco se "cierra" al PP

Más

Por ello, ha llamado a los regionalistas a hacer “un esfuerzo adicional” para ganar las elecciones, porque la coyuntura actual es “un poco peor que la anterior” por las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania, y también porque “existe un peligro, lejano, pero peligro”, de que PP y Vox pacten y lleguen al Gobierno, algo que “no es bueno para Cantabria y no lo vamos a consentir”.

“Os lo pido por Cantabria y por mí”, ha insistido en la comida navideña, celebrada en el hotel Milagros Golf de Mogro, y en la que el partido ha repartido tarjetas de felicitación de las fiestas con una caricatura de Revilla subiendo al monte de Peñalabra y con la inscripción 'La última escalada' y el deseo de un feliz año 2023 “sin guerras”.

“Quiero llegar arriba, no solo a Peñalabra; a ganar las elecciones”. “Tengo que llegar a la cumbre”, ha dicho el secretario general regionalista en alusión al dibujo, en torno al que también se ha referido a que no quiere guerras “ni fuera ni dentro” de la formación.

En este sentido, ha hecho hincapié en que no le gustaría ver en su última etapa al partido “hecho una jaula de grillos”, pues precisamente la “unidad” ha sido uno de sus “activos”. Tener una formación “sin disidencia” es, a su juicio, una de las premisas que ha permitido a un partido regionalista como el PRC ser el “hegemónico” frente a los “grandes” en una comunidad sin tener “ninguna connotación rara” -en alusión al sentimiento nacionalista-, como ocurre en otros territorios. “Los partidos generalmente se rompen desde dentro, como las familias”, ha advertido.

“El PRC no se doblega frente a nadie”

También ha ensalzado que es un partido “serio y previsible” con respecto a los temas de debate a nivel nacional, y que “no se doblega frente a nadie” a pesar de que gobierne en Cantabria en coalición con los socialistas. En este punto, Revilla ha aludido al discurso que dio ayer la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, también durante la cena de Navidad de los 'populares', en la que “decía que somos satélites de Pedro Sánchez. Que equivocados están. El PRC no está con nadie cuando no tiene que estarlo”.

“Lo siento, María José, pero te vamos a ganar”, ha sentenciado el regionalista, que ha defendido que el Gobierno central “está cumpliendo” con Cantabria, con avances y financiación para proyectos como la llegada del AVE, el estudio informativo del tren a Bilbao, la deuda de Valdecilla, La Pasiega o el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC). Eso sí, ha criticado su actuación a nivel nacional, fruto de haber hecho acuerdos con Podemos, Bildu y ERC para que saliera adelante el segundo intento de investidura de Pedro Sánchez como presidente.

Una investidura que, ha recordado, el PRC no apoyó como sí lo había hecho en la primera. “Aquello no podía traer nada bueno”. “Todos sabíamos que nadie regala nada” y que Bildu y ERC “iban a pasar la gorra, y lo estamos viendo”. Frente a ello, ha destacado que su partido “dice con quién no va a pactar y lo cumple”, por ejemplo con Vox, que “quiere volver a la unión con Castilla, está en contra de la autonomía y del nombre de Cantabria”, cuando “nosotros hemos dedicado toda la vida a ello”. “Para eso nacimos”, ha remarcado, recordando que creó la formación porque “había que recuperar el orgullo de pertenecer a un territorio histórico de España llamado Cantabria”.

Finalmente, ha citado entre las claves del éxito del PRC a lo largo de su historia el haberse “rodeado de los mejores” -“tenemos un equipazo”, ha dicho, nombrando a los consejeros, diputados y alcaldes regionalistas- o el que “amamos a Cantabria por encima de todo, y eso se nota”.

“Travesía en el desierto”

Y también que la formación ha pasado una “travesía por el desierto”, porque, a su juicio, “para que un partido se consolide hay que atravesar desiertos. No vale llegar como algunos que querían tocar el cielo y ahora se van a quedar en el purgatorio, si no en el infierno”. “La travesía en el desierto de este partido es una heroicidad”, ha sentenciado, recordando su “lucha contra la corrupción” a sus inicios. Algo que, sin embargo, no le llevó a mejorar sus resultados electorales, pero “no tiramos la toalla”.

Gracias a ello el partido ha seguido creciendo hasta lograr representación en el Congreso con un diputado, José María Mazón, al que se ha referido como “el diputado de Cantabria”, porque “los otros no han salido a decir jamás una palabra”. “Qué importante ha sido tener representación en Madrid”, ha celebrado Revilla, a la par que ha puesto en valor la figura de Mazón como una persona “seria” y que “dice las cosas claras sin faltar a nadie” frente a otros diputados. Para Revilla, el regionalista es como “un oasis en el desierto, en medio de esa jungla de vociferantes”. “Vaya Parlamento de España, qué desastre”, ha lamentado.