Revilla presidirá mañana la clausura del curso escolar en el colegio Malacoria de Mazcuerras

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asistirá mañana, a partir de las 13.00 horas, al acto de graduación del alumnado de 6º curso del CEIP Malacoria, en Ibio (Mazcuerras), una ceremonia que constituirá, además, el acto institucional de clausura del curso educativo 2020-2021.

Además del jefe del Ejecutivo, asistirán la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó; la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones; el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, entre otras autoridades, además de una representación del ámbito educativo y miembros de la Corporación municipal.

Tras las palabras de bienvenida del director del CEIP, Ramón Fernández, intervendrá la consejera de Educación, a la que seguirán las palabras de algunos de los graduandos, para finalizar el presidente.

El acto contará con la actuación de alumnos del Conservatorio de Torrelavega. En concreto, el Coro de Enseñanzas Profesionales interpretará las piezas 'Hallelujah', de Leonard Cohen, 'Vois sur ton chemin', de Bruno Colais, y 'We are the world', de Michael Jackson y Lionel Richie.