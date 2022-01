Revilla reclama policías al Gobierno de España para controlar a los polizones en el Puerto y evitar las concertinas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que no es partidario de la instalación de "instrumentos que lesionen a la gente" en el Puerto de Santander pero ha reclamado al Gobierno central que dote a esta infraestructura de una plantilla de policías suficiente para controlar a los polizones y garantizar el futuro del mismo.

Así lo ha manifestado Revilla este martes a preguntas de la prensa, después de que el PSOE registrara ayer en el Parlamento una iniciativa para pedir la retirada "inmediata" de las concertinas en el Puerto de Santander, al considerar que "no respetan los derechos humanos".

"Yo no soy partidario de que se pongan instrumentos que lesionen a gente que está cometiendo ilegalidades pero que lo hacen, probablemente, porque no tienen otra manera de ganarse la vida que huir de sus países, pero sí que se impida que perturben el desarrollo del Puerto y la solución contra la concertina es que el Gobierno de España haga algunas dotaciones de policía lo suficientemente amplias para que no haya necesidad de ponerlas", ha dicho el presidente cántabro.

Revilla ha reiterado que no le "gusta el poner impedimentos que lesionen a la gente, pero también es verdad que habrá que dar una alternativa. A mí me gustaría mucho más que el Gobierno de España, que es quien tiene la seguridad de los puertos, tuviera aquí personal suficiente para que tuviéramos prácticamente aislados y controlados a los que sabemos que están esperando el que haya un camión para entrar dentro", ha insistido.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que el Puerto es un activo de Cantabria "muy importante", que además está dentro de la ciudad, y "tenemos el riesgo" de que las empresas digan que "no hay seguridad" y se marchen. "Esto sería gravísimo", ha dicho.

Revilla ha hecho estas declaraciones en el acto de la entrega de diplomas de los cursos de Incorporación a la Actividad Agraria organizados por el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) en la Consejería de Desarrollo Rural.