Revilla revelará en otoño si se presenta a la reelección y teme un pacto PP-Vox en Cantabria y en España

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), esperará a otoño para decidir si se presenta o no a la reelección en las elecciones autonómicas del próximo año, de las que teme que pueda salir un pacto entre PP y Vox en la comunidad autónoma y también --tras las generales-- en España. “Como sumen, la hacen”, ha dicho este domingo en Asturias.

Cuestionado durante la visita que ha realizado junto a su homólogo asturiano, Adrián Barbón (PSOE), a Pola de Laviana (Asturias) sobre si se presentará o no a la reelección, Revilla ha afirmado que “tiene que pensarlo”.

“Es que ya son muchos años. Cualquier día me entra un arrechucho y me quedo tronzado en una silla. Es que con 80 años (los que cumplirá el próximo enero) ya estoy castigado con operaciones... Vamos a ver cómo llego yo al tardíu (el otoño). En el tardíu lo voy a decir y bueno vamos a ver cómo estamos”, ha afirmado este domingo Revilla en Asturias al ser cuestionado por los medios de comunicación acerca de su futuro.

De lo que sí se ha mostrado “seguro” el presidente cántabro es de que su homólogo asturiano sí se va a presentar y, además, ha augurado que conseguirá mayoría absoluta. “Lo sé, porque tengo datos”, ha asegurado.

Preguntado por los periodistas sobre si Barbón le había revelado expresamente que se iba a presentar, el dirigente cántabro ha replicado: “Hombre, ¿No se va a presentar con 42 años? Vamos, no hay ni que preguntar”, ha dicho Revilla.

De hecho, como ya dijo hace un año, Revilla ve a Barbón como un posible sucesor de Pedro Sánchez. “No quiero meterle en un lío, porque promocionas a alguien y dentro de casa te cortan el cuello. Pero de lo que yo conozco, no veo otro”, ha afirmado, que cree que el presidente asturiano ahora mismo es “imbatible”.

En cambio, Revilla ha afirmado que él lo tiene “más complicado” porque cree que PP y Vox, como sumen para gobernar, lo harán.

El líder regionalista ha vuelto a asegurar que él está en las “antípodas” de Vox y “no coincide en nada” con los planteamientos de ese partido, al que “respeta” --al igual que a sus votantes-- pero con el que “jamás pactaría” con dicha formación.

Sin embargo, teme que si al PP “le salen los números” podría pactar con Vox incluso para el Gobierno de España tras las elecciones generales.

“Ya lo ha hecho en Castilla y León, lo va a volver a repetir en Andalucía y así luego ya tienen un experimento en dos sitios para que ya no nos coja tan de sorpresa”, ha mantenido el presidente regional, que consideraría “preocupante” que eso ocurriera. “A mí no me gustaría pero hay que respetarlo”, ha aseverado.

Revilla, también a preguntas de los medios de comunicación, se ha referido al cambio “a peor” que ve en la forma de hacer política y las diferencias que encuentra desde sus inicios, cuando fundó el PRC hace más de 40 años.

En este sentido, ha afirmado que pese a que, en sus años en la política, ha convivido “con gente complicada”, como Jordi Pujol, Juan José Ibarretxe o Manuel Fraga, considera que antes, pese a todo, había más “señorío” y un cierto “espíritu de concordia” más allá de las discrepancias políticas y no el “cainísmo” y “navajeo” que, a su juicio, hay ahora.

También Revilla ha vuelto a ser cuestionado en Asturias por el 'caso Pegasus' y el espionaje desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a independentistas.

“Estoy más seguro si sé que un centro que nos cuesta mucho dinero y tiene 3.000 empleados vigila para que ningún país extranjero se meta en injerencias nuestras, para que se preserve la unión de España y que si ese organismo detecta que esos señores andan revolviendo para hacer una Declaración Unilateral de Independencia, qué menos que pincharles el teléfono para saber por dónde van y no vaya a ser que haya alguno ayudando desde fuera, como el Putin este. Eso sí con autorización judicial”, ha dicho Revilla.

El presidente cántabro ha vuelto a asegurar que “él no tiene miedo a que le controlen a él si es que tienen razones para hacerlo”. “Si se espía con autorización judicial, adelante. No sé porque hay gente que tiene tanto miedo. Claro, porque habrán estado revolviendo por ahí. Sabe Dios con quiénes habrán hablado para preparar el día después de lo que van a hacer ahí (en Cataluña). Qué menos que ese organismo lo sepa y nos defienda de decisiones que van en contra de las leyes”.