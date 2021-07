Revilla sugiere abordar en el Interterritorial el adelanto de vacunación a los menores de 30

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sugerido al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que plantee en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de adelantar la vacunación contra el coronavirus a personas de la franja de edad de 16 a 30 años, dado que son los que más contagios están registrando en las últimas semanas.

Revilla ha aclarado que "no pinta nada" en este tipo de decisiones y que el Gobierno "no opina" sobre las medidas a tomar por Sanidad durante una pandemia, pero ha planteado al consejero esta cuestión como una "ocurrencia" para pedir a los expertos que forman parte del Interterritorial que lo valoren, teniendo en cuenta que los menores de 30 años son ahora el "foco de contagios".

Según ha dicho, en la actualidad un 90 por ciento de los nuevos casos se dan en menores de 30 años, lo que antes de iniciar el proceso de vacunación "era rarísimo", porque "la gente joven que ah estado durante un año encerrada tiene la necesidad de divertirse como lo hemos hecho todos". "Han cambiado las tornas, afortunadamente en cuanto que ya no tenemos el drama de hospitalización", que se daba cuando la mayoría de infectados eran los mayores, ha explicado.

El presidente entiende que la inmunización de los grupos en los que se está actuando ahora -el de 40 a 50 años y los menores de 60 que recibieron la primera dosis de AstraZeneca- "no se puede parar" porque aun entrañan riesgos, pero una vez concluidos, si así lo consideran los expertos, quizás se podría continuar con los de 16 a 30, aplazando el colectivo de 30 a 40, porque "es más fácil mentalizar a los que tienen más edad que a los jóvenes" del cumplimiento de las medidas de seguridad.

Revilla ha indicado que "no es capaz de decir ahora si es partidario o no" de esta medida hasta que no la ratifiquen los técnicos sanitarios, pero se la plantea porque le "preocupa" que "están apareciendo casos de personas mayores con Covid y dos vacunas".

En este sentido, ha explicado que la vacuna solo es eficaz para entre un 85 y un 90 por ciento de la población -una cifra "altísima" si se tiene en cuenta que la de la gripe solo es "un 50 por ciento", ha dicho-, y que el incremento de casos entre los jóvenes termina llegando a sus familiares. "Esos muchachos de 16, 17 años llegan a casa y están contaminando al abuelito o al padre, y esos ya tienen riesgo", ha lamentado Revilla, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para presentar una campaña de promoción de la leche de Cantabria.