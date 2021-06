Revilla ve su Gobierno "optimista" ante una oposición que le acusa de "triunfalista"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha replicado a los grupos de la oposición que él es "optimista", pero "no triunfalista", con el futuro de Cantabria y les ha advertido que "es mal tiempo para agoreros y catastrofistas".

Así ha respondido Revilla después de que la oposición haya criticado la "euforia" y el discurso "excesivamente triunfalista y optimista" que, a su juicio, ha mostrado este martes en el Debate del estado de la región el presidente de Cantabria y líder del PRC sobre el futuro de Cantabria.

Pese a que su actitud ha sido criticada por la oposición, Revilla ha insistido que va a haber un "boom de relanzamiento económico" y "vienen dos años buenos".

También después de que desde la oposición le hayan acusado de querer atribuirse el mérito de que Cantabria haya caído menos que la media de España durante la pandemia, ha aclarado que él no busca ponerse "medallas" y cree que el mejor comportamiento de la comunidad se debe al "buen clima" que, a su juicio, se respira en la comunidad por parte de las empresas.

Tras estas referencias generales, el presidente ha respondido específicamente a algunas cuestiones planteadas por cada grupo.

Buruaga: el pacto PRC-PSOE es "nefasto" para Cantabria

El PP ha criticado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, esté "eufórico" con la situación de la comunidad y "venga con un manojo de brotes verdes" en relación con la crisis provocada por el Covid-19, una actitud frente a la que ha ofrecido su apoyo como "alternativa para salir de este bucle de ineficacia".

Los 'populares' han pedido al Ejecutivo PRC-PSOE "prudencia, porque la última vez que algunos vieron brotes verdes arruinaron España", ha dicho la portavoz y presidenta del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga, durante su primera intervención en el Debate sobre el estado de la región, que ha arrancado hoy en el Parlamento.

Tras la intervención por la mañana del presidente, que ha manifestado que Cantabria saldrá de la crisis antes que el resto del país, Sáenz de Buruaga ha dicho que "rebotar el 6% después de haber caído un 8,5% -la cifra en la que se desplomó la economía regional en 2020- no es crecer".

Al hilo, ha lamentado que "las vacunas son la noticia del siglo, pero no el milagro para todo", y que el coronavirus ha dejado una "profunda huella" en forma de "destrucción económica, paro y pobreza", habiendo perdido "casi 1.500 empresas", el 6%.

"Optimismo sí, ejercicios de ilusionismo ninguno", ha sentenciado la 'popular', criticando que la "lluvia de anuncios" realizada hoy por Revilla es para "borrar su clamorosa falta de resultados", porque la realidad es que no hay "ni un solo proyecto tangible para transformar la región ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Cantabria". "Y ustedes, eufóricos", ha apostillado.

Por ejemplo, se ha preguntado "dónde están" proyectos de campaña como el tren con Bilbao, las minas de zinc o la rehabilitación del túnel de La Engaña, y ha asegurado que la coalición PRC-PSOE "no funciona".

Al hilo, Sáenz de Buruaga ha subrayado que "escasean los proyectos de región" y se ha mostrado preocupada por la "extrema debilidad con la que Cantabria afronta este desafío vital".

Por ello, ha ofrecido el apoyo del PP para "recuperar Cantabria", aunque "no para avalar las políticas del PSOE en contra de Cantabria ni para hacerlos cómplices de la sumisión regionalista a Pedro Sánchez".

Asimismo, en el segundo turno de intervención, Buruaga ha contestado a Revilla y ha aprovechado para volver a criticar el pacto PRC-PSOE, que, según ha dicho, "no tiene ninguna justificación de interés público" porque los resultados, a su juicio, "no pueden ser más pobres y desilusionantes".

Según Buruaga, el pacto de Gobierno es "muy bueno para el PRC y para el PSOE" pero es "nefasto" para Cantabria y supone una "pérdida constante y continua de oportunidades".

Así, ha lamentado que Cantabria tenga, en su opinión, un "Ejecutivo troceado", sin "proyecto de región" ni "objetivos comunes" en el que sus integrantes, PRC y PSOE, "piensan en clave de partido y no de región".

También Buruaga ha vuelto a censurar la gestión de la pandemia del Gobierno y ha demandado la eliminación del 'semáforo Covid' --una demanda que han hecho otros partidos de la oposición-- y lo sustituya por un "plan que permita la desescalada".

Ciudadanos advierte de que la situación es "preocupante"

Ciudadanos (Cs) ve "excesivamente triunfalista y optimista" y "poco empática" con la realidad la visión del presente y del futuro de Cantabria dibujada por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en el Debate del estado de la región y, además, cree que el actual Gobierno PRC-PSOE va a ser una "rémora" a la recuperación.

"LLegará el otoño y, como en 'Juego de Tronos', después llegará el invierno y los caminantes blancos de este Gobierno serán una rémora y un peligro para el futuo de Cantabria", ha afirmado el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, en su primera intervención en el Debate del estado de la región que ha arrancado hoy en el Parlamento regional.

Álvarez ha reprochado a Revilla su discurso de hoy --"de los peores que ha escuchado", según ha dicho--, en el que, para el líder naranja, el regionalista, a la vista de la imagen de Cantabria que ha dado y su futuro, parece dar a entender que esta crisis ha sido una "bendición".

El portavoz de Cs ha opinado que la situación de Cantabria es "muy preocupante y tremendamente peligrosa". "Es el presente lo que nos ocupa y es el futuro lo que nos preocupa", ha dicho Álvarez.

Para la formación naranja, ahora mismo todos los esfuerzos de la comunidad tienen que dirigirse a seis asuntos que, a su juicio, son "vitales" para lograr cambiar la dinámica de la comunidad y poder enfrentar los dos próximos años de legislatura con las garantías suficientes para consolidar un crecimiento sostenido que devuelva a Cantabria a la senda del progreso.

Por un lado, hay que "vacunar, vacunar y vacunar" para volver a la normalidad y reactivar la economía. En este sentido, ha pedido a Sanidad que avance en la vacunación completa de los mayores de 60 años en previsión de la expansión de la cepa india.

Además, ve fundamental "conseguir financiación europea para sacar adelante proyectos que realmente modifiquen y modernicen" el modelo productivo de Cantabria y avancen en la economía verde, en la digitalización y que "inviertan más en las personas que en las cosas".

También la formación naranja cree que la comunidad debe acometer reformas "imprescindibles" para reducir drásticamente la estructura del Gobierno y su entramado empresarial y fundacional, en el que --ha dicho-- "sobra grasa adiposa".

Cs cree que hay que hacer una "revisión profunda" del gasto superfluo y no productivo "que se come recurso" que tendrán que servir para fortalecer los servicios esenciales y reducir la deuda.

"No me gusta este Gobierno, no me gusta esta bicefalia, no me gusta esta colonización de las instituciones y el uso partidista de los recursos que hacen ustedes. No me gusta nada", ha afirmado el portavoz parlamentario.

También ha pedido planificar una bajada de impuestos que permitan la reactivación económica y deje "en el bolsillo de los cántabros" el dinero que el Gobierno "utiliza para sus cositas".

Además, considera que hay que exigir al Gobierno de España que cumpla con los compromisos que tiene con Cantabria.

Y en cuanto al papel que jugarán los fondos europeos en la recuperación de Cantabria, Álvarez no se ha mostrado muy esperanzado porque "va a ser Sánchez y su aparato monclovita los que decidan qué proyectos van a recibir esa financiación y de momento no sabemos nada". "Y yo de Sánchez, qué quiere que le diga, no me fio nada", ha afirmado el portavoz naranja, que cree que el presidente socialista va a beneficiar a sus socios vascos y catalanes.

Tampoco el portavoz naranja cree que el futuro industrial de Cantabria se presenta "especialmente alentador" y considera que en esta materia "los deberes se acumulan".

Para Cs, "Cantabria necesita planificar, saber qué objetivos quiere alcanzar y tener una línea clara al futuro en materia industrial, de movilidad, energética", que es, según ha dicho, "lo contario" que se ha hecho hasta ahora.

Además, ha opinado que la Consejería que desde enero dirige el regionalista Javier López Marcano es una "agencia de colocación", en la que, según ha dicho, se "duplican" cargos, sueldos y se siguen "engordando" a las empresas públicas.

Vox cree que Cantabria está "ante el fin de un ciclo"

El grupo parlamentario Vox ha manifestado que Cantabria se encuentra "ante el fin de un ciclo", con un Gobierno (PRC-PSOE) que "carece de logros, de legado, de ningún tipo de actuación" y cuyo proyecto "está agotado".

Así lo ha dicho el portavoz del grupo, Cristóbal Palacio, en su primera intervención en el Debate sobre el estado de la región en la tarde de este martes, después de la comparecencia por la mañana del presidente, Miguel Ángel Revilla.

Palacio ha deducido del discurso de Revilla la "falta evidente de proyecto político" del Ejecutivo, puesto que el presidente ha resumido en "dos minutos" la cuestión "más importante" de cara al futuro de la región, que a juicio de Vox es el destino de los fondos europeos de recuperación.

"La falta evidente de proyecto político, de que este ciclo se está agotando y de que no hay proyectos e ideas es el uso de estos fondos", a juicio del diputado, que cree que "estamos desaprovechando la capacidad de transformar nuestra estructura económica" con la oportunidad que proporciona Europa, que "ha decidido salir de la crisis regando con dinero a todas las administraciones públicas", con inversiones a un nivel que "probablemente no volvamos a tener en esta generación".

Ha criticado que los "proyectos estrella" del bipartito sean, de parte del PRC, el polígono de La Pasiega, al que "llevamos dando vueltas 16 años" y que consiste en "trasladar empresas" de otros polígonos en lugar de "asentar" otras nuevas; y del lado del PSOE, la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que no conlleva un "efecto transformador" porque ya existe.

Así, Palacio cree que "ninguno de estos dos" proyectos ni otros destacados por el presidente esta mañana, como la terapia de protones en Valdecilla o la digitalización de los colegios, van a servir para transformar Cantabria, por lo que ha afirmado "vamos a malograr" los fondos europeos en algo que "no genera riqueza".

Al hilo, ha opinado que el Gobierno "no tiene estrategia" para la industria y necesita reflexionar sobre sus "puntos fuertes" y el modelo que quiere, porque "nos dedicamos a disparar la escopeta a ver si cae algo", ha criticado.

Palacio ha añadido que, además, "no hay incentivos para las empresas" ni disponibilidad de suelo industrial -a pesar de que Revilla ha manifestado en su intervención que en julio se habilitarán 240.000 metros cuadrados y que están en tramitación otros 4 millones-, y que se ha "abandonado" a las pymes.

En el ámbito sanitario, el portavoz de Vox ha destacado la "brecha sanitaria" entre los ciudadanos que son usuarios del hospital de Valdecilla con respecto al resto y ha pedido la "libre elección de hospital".

Asimismo, ha señalado que, frente a la afirmación de Revilla de que el Gobierno apuesta por no cerrar ningún consultorio rural como parte de la estrategia de lucha contra la despoblación, "17 consultorios están cerrados" y este verano "no habrá médicos sustitutos".

Por todo ello, ha insistido en que "definitivamente estamos al final de un ciclo político" en el que "no hemos conseguido ninguna inversión relevante, no hemos hecho más que gestionar lo que había" y "hemos multiplicado por nueve la deuda pública". Desde 2015, "cada día ha aumentado la deuda pública en 375.000 euros", ha apuntado el diputado de Vox, lamentando que "nada de ese incremento se ha transformado en inversión".

Así, Palacio ha finalizado su intervención instando a "poner las bases" para empezar un nuevo ciclo que confía en que será "mejor" que el actual.

Respuesta a Cs y Vox

Por otra parte, y ya en respuesta a Vox, el presidente ha negado que el proyecto PRC-PSOE esté "agotado" como ha sostenido el portavoz parlamentario de esta portavoz, Cristóbal Palacio. "Para nada", ha dicho.

Además, después de que Vox afirmara que los proyectos que Cantabria ha presentado para optar a los fondos europeos no servían para la transformación de la comunidad, citando entre otros al del nuevo MUPAC, Revilla ha defendido que esta recurso cultural junto a otros que ya existen o que se van a instalar en Santander van a suponer una "transformación" de la capital cántabra.

También Revilla ha respondido a las críticas de Cs sobre su primera intervención. "Pues me he esmerado", ha dicho.