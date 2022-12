Revilla ve en la reforma de malversación “un tufillo a compensación” por la gobernabilidad del PSOE

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ve “oportuno” la reforma del delito de malversación, cree que se debe a una “compensación” por la gobernabilidad del PSOE. “El momento tiene un tufillo a compensación por la gobernabilidad que están otorgando al Partido Socialista”, ha señalado.

Así lo ha afirmado Revilla a preguntas de la prensa sobre los cambios que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez en el Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación. El presidente cántabro considera que el cambio de una ley “jamás” debe hacerse a petición de personas “que están inmersas en esos delitos” y ha reiterado el rechazo del Partido Regionalista (PRC) a dicha modificación.

“Tiene toda la pinta de ser una imposición por parte de los grupos que tienen personas inmersas en situaciones de malversación o en situaciones de sedición”, ha dicho. No obstante, le parece “una buena medida” el 'enriquecimiento ilícito', a su juicio, una figura que va a permitir, si hay un “buen equipo de investigadores”, que se pueda a través de los “signos externos” de las personas imputar un delito. “Sino no hay manera de controlar quiénes son los corruptos”, ha valorado.

Respecto a si estos cambios legislativos pueden afectar al pacto PRC-PSOE en Cantabria de cara a las elecciones autonómicas, ha afirmado que “aquí hay una estabilidad absoluta y en los temas en los que no estamos de acuerdo lo estamos demostrando con las discrepancias que se expresan con los votos de nuestros senadores y diputados en Madrid, donde dejamos clara cuál es la postura del Partido Regionalista”.

En relación a la necesidad de estas medidas para garantizar la estabilidad en Cataluña, Revilla ha señalado que son decisiones “arriesgadas”, aunque ha reconocido que “el tema catalán con relación a la época en la que gobernaba el señor Rajoy está más tranquilo”. “Si todas estas medidas se pusiesen en marcha y evitasen que siguiesen con la idea de cometer actos ilícitos pues no sé si compensaría la cosa, pero me temo que no van a parar en esa reivindicación”, ha opinado el líder del Ejecutivo cántabro respecto a la petición de independencia.

Elecciones anticipadas

Cuestionado por la petición de elecciones anticipadas del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la moción de censura que propone Vox, Revilla ha abogado por tener “paciencia” y esperar cuatro años dado que “no hay motivos suficientes” para que el Gobierno dimita y las fuerzas que hay para derribarlo “no son suficientes”.

Para el presidente cántabro en democracia “lo lógico” es, si hay estabilidad política, que “la hay”, que las legislaturas duren cuatro años, por lo que cree que Feijó debe tener “un poco de paciencia”. “Dentro de cuatro años las elecciones ponen a cada uno en su sitio. Mientras tanto, no hay más que un camino y es el camino que marca la ley electoral”, ha valorado.

A su juicio, “si hay un partido que cree que otro Gobierno lo está haciendo mal la vía es la moción de censura o la dimisión del que preside, y el que preside yo creo que no tiene ninguna intención de dimitir y las fuerzas que hay para derribar al Gobierno no son suficientes”.

“Yo creo que hay que esperar cuatro años y que no tengan tanta prisa porque hasta ahora no hay motivos en España suficientes, creo yo, para que un Gobierno dimita cuando está llevando a cabo su programa”, ha sentenciado Revilla, que ha destacado que el Ejecutivo nacional “está teniendo respaldos parlamentarios suficientes como para garantizar presupuestos”. Revilla ha hecho estas declaraciones este lunes en el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil de Cantabria, en el Palacio de Festivales de Santander.