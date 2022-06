El Rey y las ministras Nadia Calviño e Irene Montero, en el arranque de la UIMP

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebra su 90 aniversario con el arranque de los Cursos de Verano en el Palacio de la Magdalena en Santander este lunes, 20 de junio, con una programación que incluye más de 130 cursos y un extenso programa de actividades culturales.

Su Majestad el Rey Felipe VI presidirá el jueves, día 23, el acto de apertura de la actividad académica, que en su primera semana contará también con la participación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la titular de Igualdad, Irene Montero.

Se celebrarán seminarios, talleres y encuentros que tendrán como protagonistas la sostenibilidad, la digitalización, los nuevos retos a los que se enfrentan las investigaciones policiales, la innovación ante el cáncer de mama o los desafíos de la esclerosis múltiple, destaca la UIMP.

En la jornada inaugural estarán presentes, entre otras autoridades, políticas y académicas, Joan Subirats, ministro de Universidades; Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria; y Carlos Andradas, rector de la Menéndez Pelayo.

Rafael Yuste, profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia e ideólogo del Proyecto Brain, impartirá la lección magistral sobre 'Los derechos humanos: un marco de referencia para la neurotecnología y las tecnologías digitales'.

Para finalizar su visita, está previsto que el Rey visite la escultura 'Carlota' de Jaume Plensa cedida a la UIMP con motivo del 90 aniversario.

Primera semana

La primera semana de los cursos arrancará con la ministra Nadia Calviño y Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), que realizarán sus intervenciones de manera telemática para inaugurar el XXXIX Seminario APIE: 'Sostenibilidad y digitalización: Las palancas de la recuperación'.

Un encuentro al que acudirán también Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, entre otros.

Otra de las grandes protagonistas del arranque de la actividad académica será la ministra Irene Montero, que intervendrá por videoconferencia en 'El camino del Arcoíris: retos urgentes para los derechos LGTBI', un curso en el que se recogerán algunos de los progresos que se han ido consiguiendo en los derechos este colectivo y se debatirá sobre las estrategias futuras.

En este mismo marco, Barbra Wangare, cosecretaria general alterna de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA World) disertará sobre los retos y demandas del Activismo LGTBI.

También estará presente María Gámez Gámez, directora general de la Guardia Civil. La Policía Científica celebrará su XV Encuentro donde se sumergirá en los nuevos retos que afronta el Cuerpo en las investigaciones policiales de la mano de Pedro Luis Mélida, comisario general de la Policía Científica; el director de la Policía Científica de Francia, Eric Angelino y los comisarios Miguel Ángel Fernández Peire y Francisco Javier Gómez Laína, entre otros.

En el XIX International Pharmacology School 'Teófilo Hernando' Advanced Therapies for human disease participarán personalidades como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

La investigación médica será otro de los apartados destacados, con dos seminarios, dedicados a dos temas de gran interés sanitario, en los que se analizarán los nuevos avances en esclerosis múltiple y el tratamiento del cáncer de mama.

Por un lado, del 22 al 24 de junio se desarrollará la VII edición del seminario de 'Nuevos avances y desafíos en la esclerosis múltiple', que tendrá como invitado a Alberto Ascherio, profesor de Epidemiología y Nutrición en la Universidad de Harvard y descubridor de la relación del virus de la Mononucleosis con la enfermedad de la Esclerosis Múltiple.

Por otro lado, el 23 y 24 de junio la sede acogerá el XI Encuentro de FECMA que tratará los nuevos desafíos de la investigación y la innovación ante el cáncer de mama en todas sus fases y, además, contará con la presencia de José María Borrás Andrés, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.

El papel clave de la Fotónica en las economías y sociedades del siglo XXI se debatirá en el V 'International School on light sciences and technologies islist. Core: light in sources, health and medicine' del 20 al 24. El taller expondrá las dificultades que plantea la gestión de los recursos naturales y las posibles soluciones ante estas situaciones.

Durante esta semana están previstas actividades literarias y de pensamiento como los Martes Literarios, una sesión en la que participará Miren Agur y En Contexto que estará dirigida por Rafael Yuste.

El viernes 24, el Palacio de la Magdalena acogerá en sus instalaciones, además, la grabación del programa Hora 25 de Cadena SER, presentado por Aimar Bretos.