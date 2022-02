San Pedro del Romeral reitera su oposición al parque eólico de Bustrafrades y anuncia movilizaciones

El municipio cántabro de San Pedro del Romeral ha vuelto a mostrar su rechazo al proyecto del parque eólico de Bustafrades, que se plantea instalar en el municipio, y anuncia movilizaciones ante el Gobierno regional y la empresa promotora, Green Capital, que "no cesarán" hasta que se retire.

La alcaldesa, Azucena Escudero (PP), se ha unido a la lucha vecinal contra la instalación de molinos eólicos en este municipio pasiego y ha advertido que se acudirá "a todas las instancias que sean necesarias" para impedir su instalación en este territorio.

Además de expresar su "absoluto rechazo" al proyecto de Bustafrades, se ha mostrado en contra de "cualquier intromisión de la industria eólica en el mismo". "El pueblo no está en venta", aseveran desde San Pedro del Romeral y avisan que el municipio "defenderá su historia, su patrimonio cultural y paisajístico, su esencia". La lucha vecinal consiguió ayer, en un nuevo encuentro, acordar las líneas de actuación en contra del Plan que se proyecta sobre su territorio.

El municipio ha pedido al Gobierno de Cantabria ser zona de exclusión eólica e insta a todas las Administraciones Publicas a la protección paisajística y el "blindaje" del pueblo.

En ese sentido, se ha recordado al presidente de la comunidad, el regionalista Miguel Ángel Revilla sus palabras en la fiesta de Valvanuz en las que se mostró contrario a la instalación de molinos en los Valles Pasiegos. Además, recriminan a la empresa promotora de los proyecto que "no haya sido capaz de dar la cara ante el pueblo" pese a haber sido invitado por el Ayuntamiento a hacerlo, según palabras de su alcaldesa.

"No puede dar la cara porque no tiene proyecto, no trae nada bueno al pueblo, no tiene ningún tipo de solvencia, vende humo", han manifestado los vecinos.