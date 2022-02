Sanidad cree que Cantabria bajará a nivel de riesgo 2 la semana que viene

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, cree que Cantabria bajará a nivel 2 de riesgo medio por coronavirus la semana que viene --en estos momentos se sitúa en el 3 (riesgo alto)-- dado que la tendencia es "claramente descendente" y han mejorado "de forma sustancial" los indicadores hospitalarios. Así lo ha avanzado Rodríguez a preguntas de la prensa este jueves, previas a la presentación del portal 'Atlas de Asistencia Sanitaria en Cantabria'.

El titular de Sanidad ha indicado que las incidencias "siguen siendo muy altas", pero la tendencia es "claramente descendente" y han mejorado "de forma sustancial" los indicadores hospitalarios, que han descendido y la mayor parte de ellos se sitúan en este momento en el nivel 2 (riesgo medio).

"Eso es lo que nos permitirá la semana que viene pasar a ese nivel 2 y, por lo tanto, que se apliquen las medidas establecidas para el nivel 2", ha dicho. La previsión es que cuando se actualice el 'semáforo COVID' la próxima semana no haya municipios en nivel 3 (riesgo alto), la mayoría se sitúe en el 2 (riesgo medio) y algunos en el 1 (riesgo bajo), han apuntado fuentes de Sanidad a Europa Press.

En cuanto a los fallecimientos de las últimas semanas, el consejero ha señalado que estos se producen en aquellas personas de más edad, a quienes el coronavirus "desestabiliza" su situación sanitaria llevando "en muchos casos, desgraciadamente" a la muerte. Así, ha informado que la media de fallecidos en esta sexta ola es de 86 años --más alta en mujeres que en hombres-- que, aunque "no justifica nada", "es mayor que la media de edad de la población española".

"Son personas de mucha edad que posiblemente si no hubiesen cogido el Covid hubiesen vivido más tiempo, pero lógicamente con esa edad la comorbilidad es muy alta y el Covid pues desestabiliza absolutamente en este caso su situación sanitaria y desgraciadamente se produce la muerte", ha añadido.

Ómicron sigilosa

Cuestionado sobre la variante ómicron sigilosa, Rodríguez ha indicado que de momento parece que no va a tener repercusión en el ámbito hospitalario, "no conlleva más riesgo que ómicron" y, por tanto, "no es esperable", aunque no se atreve a hacer predicciones a largo plazo. En este sentido, ha explicado que desde el Servicio de Microbiología se hace un muestreo de todas las pruebas que llegan al mismo y, en función de eso, se establece una proporción de variantes del virus que hay en cada momento.