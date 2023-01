Sanidad cree que la situación de Atención Primaria en Cantabria ha mejorado “sustancialmente”

El consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, cree que la situación de Atención Primaria “ha mejorado sustancialmente” desde hace cuatro meses a ahora y se está trabajando en todos los puntos recogidos en el acuerdo que puso fin a la huelga del pasado noviembre.

“Nosotros estamos comprometido con los acuerdos, hemos puesto dinero, hemos puesto medios y en todos los puntos estamos trabajando en ello. Si creo que ha mejorado sustancialmente la situación de hace cuatro meses a ahora”, ha trasladado Pesquera a preguntas de la prensa sobre la reunión prevista para este viernes, 20 de enero, con el Sindicato Médico. “Los ánimos están normal”, ha dicho.

Así, ha destacado la disposición de diálogo de Sanidad, que llevará todos los datos sobre todos los puntos del acuerdo que ya están en marcha. En este sentido, ha indicado que este jueves se publicará en la página web del Servicio Cántabro Salud (SCS) los datos sobre la evolución de las citaciones y el número de pacientes que se ven por Zonas Básicas de Salud (ZBS) y en su global. “Queremos ir hacia la transparencia absoluta”, ha reiterado.

Respecto a los carteles informativos colgados en las puertas de las consultas con el número de teléfono de la Gerencia de Atención Primaria del SCS para que esta de una solución a los pacientes no atendidos, el titular de Sanidad ha señalado que los profesionales y los sindicatos “tienen que tener tomar las decisiones que ellos consideren”.

Ha defendido que están haciendo su trabajo, que es “resolver los problemas de los cántabros”. “Donde haya habido problemas vamos a poner profesionales”, ha apuntado Pesquera, que aboga por “no entrar en la discusión”, sino en “ver dónde están los puntos concretos”, lo que se hará en la Mesa de Seguimiento. “Yo creo que no va de y tú más o tú dices, sino de hablar, tener datos, ver dónde ha habido problemas concretos y solucionarles. Nuestro talante es solucionar los problemas, no buscar el confrontamiento”, ha añadido.

Paciente 36

Cuestionado por el paciente número 36, el consejero ha afirmado que de haberse producido situaciones de tensión, estas han sido “puntuales” dado que la media a día de hoy está entre 30 y 29 pacientes. “No sé si estamos haciendo un problema de una cosa que ha afectado a un volumen muy pequeño”, ha valorado Pesquera, que ha reiterado que “tendremos que ver dónde está el problema para ver cómo buscamos la solución.

“Nosotros con los datos que tenemos encima de la mesa vemos que esto se tiene que circunscribir a, como mucho, una serie profesionales y en no más de seis o siete Zonas Básicas de Salud”, ha manifestado. Así, ha explicado que con el paciente 36 sucede lo mismo que con el 40: “Pues cuando uno llegue si no hay citas pues no se le podrá ver porque no habrá, otra cosa es que sea una urgencia que entonces no puedes omitir el derecho al socorro, pero eso es lo que se viene haciendo siempre”, ha indicado. En este sentido, ha vuelto a señalar que hay profesionales que deciden “por la razón que sea” verles y que están diciendo “a mí eso del paciente 36 no va conmigo”.

Mascarilla en el transporte público

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre la posibilidad de retirar las mascarillas en el transporte público, Pesquera ha recordado que el Ministerio de Sanidad ya lo estaba analizando con las ponencias de vacunas y de Salud Pública “en qué momento, cómo y cuándo”, y el Ejecutivo autonómico asumirá lo que diga. “Desde luego, los datos en Cantabria son buenos”, ha subrayado. Respecto a la disminución de los principales indicadores Covid, el titular de Sanidad ha valorado que es el “ejemplo claro” de un trabajo “bien hecho” y también del aumento del número de vacunaciones.

“Lógicamente en una comunidad donde hemos tenido tasas muy altas de vacunación, pues lo normal es que la incidencia sea baja”, ha dicho Pesquera, que ha animado a la población a continuar vacunándose con las dosis de refuerzo. “Los datos que tenemos en Cantabria son muy buenos en cuanto a la afectación”, ha añadido.