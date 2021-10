SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El Palacio de los Deportes de Santander acogerá este sábado el Campeonato de España de los pesos welter, el primer evento de estas características que acoge la ciudad desde hace 40 años, desde que lo hiciera el mítico Esteban Eguia a inicios de los 80.

El concejal de Deporte, Felipe Pérez Manso, ha presentado hoy el evento acompañado por el presidente de la Federación Cántabra de Boxeo, Gabriel López, el responsable de la promotora MGZ, Íñigo Herbosa, y el defensor del título, el castreño Jon Miguez.

"Santander siempre ha tenido una gran tradición boxística", ha recordado Pérez Manso, con combates de nombres tan representativos como Uco Lastra, José Luis Torcida, Esteban Eguía o Manuel Barquín.

"Otros municipios de Cantabria han apostado por el boxeo y Santander se había quedado un poco al margen. Queremos que esto cambie y abrimos las puertas a la Federación y les ponemos a su disposición una de nuestras instalaciones más emblemáticas", ha dicho el edil.

Así, esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en el Palacio de la Magdalena, se celebrará un entrenamiento público y el viernes tendrá lugar el pesaje.

El sábado se celebrará la velada, con el combate principal en el que el castreño Jon Miguez (14 victorias, 6 de ellas por KO y sin derrotas) defenderá su cinturón de campeón de España del peso welter frente al púgil aragonés Jonathan Valero (10 victorias, 3 por KO y 6 derrotas y 1 empate).

La tarde noche pugilística comenzará a las 20.00 horas (la apertura de puertas será a las 19.00 horas) con siete combates de boxeo Olímpico: Raúl Toca (Santander) vs Jaime Fuentes-Pila (Santander) 75kg; Jesús Laso (Suances) vs Iván Fernández (Pola de Siero, Asturias) 63,5k; Maikel Cerreduela (Santander) vs Ángel García (Santander) 81 kg; Alba Cascajo (Santander) vs Laura Pequeño (Valladolid) 60 kg; Alen Trevilla (Carranza) vs Antonio Llanillo (Santander) 64,5 kg; Bruno Macho (Santander) vs Xabier Urrutikoetxea (Bilbao) 53,5 kg; y Alberto Arroyo (Federación Cántabra) vs Yazid Ezzaidani (Burgos) 58 kg.

A partir de las 22.00 horas está previsto que se disputen tres combates de boxeo profesional. El cántabro de origen colombiano Santiago Vanegas enfrentará al italiano Andrea Lo Sicco en combate a 6 rounds en el peso supergallo; el dominicano Saúl Luna enfrentara al veterano ucraniano Artem Ayvazidi también a 6 asaltos dentro del peso superligero; y el vasco Jokin García enfrentará al también ucraniano Evgen Kostenko, en un combate de invictos pactados en 4 episodios dentro del peso ligero.

A la finalización de estos tres combates se disputará el campeonato de España entre Jon Miguez y Jonathan Valero.