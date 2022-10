Santander avanza la tramitación de las ayudas europeas para innovación que perdió hace unos meses

El Ayuntamiento de Santander avanza en la tramitación de las ayudas europeas que perdió hace unos meses para impulsar la digitalización de los servicios municipales, por valor máximo de casi 645.000 euros. En concreto, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de consolidación, mejora y securización integral de infraestructuras TIC en el ámbito del Centro de Proceso de Datos (CPD), teletrabajo y protección de los procesos del ciudadano con la Administración, y de la participación en la convocatoria de ayudas de la Orden TER/887/2022, de 12 de septiembre.

La nueva convocatoria está dirigida a los cuatro ayuntamientos que no la pidieron --de un total de 149-- y a algunos que sí lo hicieron pero que no habían agotado el crédito. La pérdida de esta ayuda por parte del Ayuntamiento de Santander suscitó hace unos meses polémica por la forma en que se sucedieron los hechos y con dudas acerca de la responsabilidad de lo ocurrido.

Y es, según se explicó entonces desde el equipo de Gobierno PP-Cs, el proyecto para optar a esta ayuda fue realizado por el Servicio de Innovación del Consistorio (Cs) para remitirlo al Ministerio y obtener así la ayuda. Sin embargo, la documentación no fue remitida finalmente, al parecer, por un error con el envío.

Ceruti, que también es portavoz de Ciudadanos, explicó que una vez elaborado el proyecto, aprobado en Junta de Gobierno y firmado por la Alcaldía (PP), no llegó al Ministerio. Según dijo entonces, la Secretaría, que era el servicio responsable de notificarlo, no sabía qué ha ocurrido pues creyó que lo había enviado pero no encontró al parecer el justificante de haberlo hecho. Sin embargo, la alcaldesa, Gema Igual, afirmó que la responsabilidad de perder la ayuda era “política” y no de los funcionarios y señaló al concejal de Cs, Felipe Pérez Manso, del que depende tanto Innovación, área que elaboró el proyecto, como Informática.

Otros acuerdos

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el encargo a la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Santander, Santurban, S.A., para la gestión y tramitación de las convocatorias de ayudas extraordinarias destinadas a la reactivación de la economía de planes Santander a Punto. El Ayuntamiento aporta 113.729 euros para este año.

Además, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios para labores de voluntariado social y divulgación y sensibilización en materia de incendios con una aportación de 16.000 euros; y la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria para el desarrollo de actividades de carácter social con una cuantía municipal de 3.115 euros.

En licencias y autorizaciones, se enviarán a la Comisión de Comprobación Ambiental tres solicitudes de licencia: una, para actividad de trefilado en frío y oficinas en el Polígono Nueva Montaña, instada por Global Special Steel Products, S.A.U.; y dos para la misma actividad de bar con cocina en la calle Peña Herbosa 13.

En Dinamización Social se ha aprobado la colaboración con Consort Music S.L. para la celebración del concierto de Manolo García, durante los días 18 al 20 de noviembre de 2022 (incluye labores de montaje y desmontaje); y con Letsgo Entertainment, S.L. para la instalación del circo The Hole con el espectáculo 'The Hole X'. Será en el aparcamiento del Sardinero, desde el 10 de octubre al 6 de noviembre, incluyendo labores de montaje y desmontaje.

Además de otros acuerdos ya anunciados previamente por el Ayuntamiento de Santander, la Junta también ha aceptado la donación realizada por Santiago Casar Herrero de una carpeta de obra gráfica en homenaje a Ataúlfo Argenta. Se trata de ocho serigrafías de homenaje a Ataulfo Argenta, así como una partitura de música de Nobel Sámano.